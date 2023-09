Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Mehringer zenekar súlyos autóbalesetet szenvedett augusztus elején, miközben az Ördögkatlan Fesztiválra tartottak. Mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek, de egyikük mindenkinél rosszabbul járt, sokáig intenzív osztályon kezelték. A baleset következtében az összes hangszerük is odaveszett, majd Majka ajánlotta fel nagyvonalú segítségét a bajba jutott zenekar számára. Egy hónappal a baleset után most újra megszólaltak, így érzik magukat a történtek után.