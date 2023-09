Mint írtuk, visszatér a színpadra Tekknő Miki, Benyó Mikós, az MC Hawer és Tekknő formáció tagja, miután augusztus közepén infarktust kapott és életveszélyes állapotban szállították kórházba. "Örömmel közöljük, hogy Tekknő Miki állapota sokat javult a gondos kezeléseknek köszönhetően. Ezért a jövő héttől újra találkozhattok vele a fellépéseken" – volt olvasható MC Hawerral közös formációjuk oldalán.

Most kiderült, hogy nem ment minden rendben a lakodalomban, ahol sokan várták őket. "Minden fellépés egyfajta izgalommal jár és Miki különösen hajlamos arra, hogy stresszes legyen a koncertek előtt, ami aztán átcsap egy hatalmas boldogságba. Így volt ez a hét elején is, amikor az infarktusa után először zenélhettünk közösen egy lagzin. Persze ezt még nem mondanám teljes értékű fellépésnek, hiszen Miki nagyon óvatos volt... Miki pánikbeteg, és valószínűleg az előző napi fellépéssel járó izgalom hozta elő, hogy másnap több rohama is volt. Ez óvatosságra int minket, de bizakodóak vagyunk, és a hét végén lesz az első olyan koncertünk, amire már mindketten nagy visszatérésként tekintünk" - mondta a Blikknek MC Hawer.