A folyton panaszkodó és trükköző Lagzi Lajcsi a próbálkozásai ellenére is börtönben kell maradjon, hiszen három év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mivel bűnösnek találták víz-, gáz- és áramlopás miatt. A trombitás a bevonulása előtt is ügyködött azon, hogy minél több pénzhez jusson, ezért hatalmas birtokát is árulni kezdte, most újabb gyanús dolog történt ezzel kapcsolatban.