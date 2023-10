Széchenyi Lili egy igazán különleges produkcióval készül a ma esti Sztárban sztár leszek! élő show-jára, ugyanis a dán énekesnőt, MO-t varázsolja a színpadra. A harmadik élő show-ban Indiába repíti a közönséget, mint az énekesnő is az egyik legnagyobb slágerének a klipjében. A különleges produkció igazán testhezálló a fiatal énekesnőnek, aki jógatudását most tudja igazán kamatoztatni a műsorban, hisz pár mozdulatra szüksége lesz a szerep megformálásához. Széchenyi Lili elmondása szerint teljesen tudott azonosulni a dallal, hiszen a szabadságról szól. A fiatal lány a mentorának, Pápai Jocinak is próbált pár jógamozdulatot tanítani, de nem egyelőre nem járt túl sok sikerrel.