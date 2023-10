Idén jegyezték el, de még a Sztárban sztár leszek! középdöntője előtt szakított a vőlegénye az élő adásokba is bekerült énekesnővel, Halász Rebekával.

"Erről a témáról nem szívesen beszélek, de igen, engem márciusban eljegyeztek, majd a középdöntő előtt közös megegyezés alapján szétmentünk, amit ő kezdeményezett. A szakítás előtt is voltak önbizalomproblémáim, szóval én a hétköznapokban sem vagyok az a teljesen magabiztos lány. Sokszor szoktam kikérni mások véleményét, és érdekel az is, hogy mit gondolnak rólam mások. Még valahogy jobban el kell engedjem magam. A szakítás is rombolta az önbizalmam, mert nagyon szíven ütött" – mondta erről a Borsnak.

"Azért nagyon tornássza az önbizalmamat az, hogy ilyen sokan írnak nekem üzenetet a produkciók után, és gratulálnak. Nem feltétlenül a külsőm miatt írnak sokan, de a srácok, akik párkereső szándékkal írnak, azoknak is megköszönöm, meg jól esik, hogy el akarnak hívni randizni, de nem gondolok bele többet. Nem is lenne rá időm, és azt érzem, csak kizökkentene a készülésből" – tette hozzá.