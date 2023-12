Sokszor a hírnév és az ismertség sem gátolja meg a sztárokat abban, hogy óriási botrányokat okozzanak, sőt a legnagyobb botrányokat azoknak köszönhetjük, akik sokszor nem tudnak másképp kitűnni a tömegből. A hazai sztárok közül is akadnak jó páran, akik évről évre képesek megdöbbenteni a közönséget, és legtöbbször botrányaikkal hívják fel magukra a figyelmet. Lássuk, melyek voltak 2023 legnagyobb magyar sztárbotrányai!

L.L. Junior

Az év első és egyben az egyik legnagyobb botránya a rapper nevéhez fűződik, már az első héten maradandót alkottak egykori zenekarával, a Fekete Vonattal, akik húsz év után újra összeálltak. Nem sok időt élt meg a csapat, ugyanis az év eleji botrányos Aréna-koncert után azonnal fel is oszlottak, azóta szóba sem állnak egymással.

A csapat a pénzen veszett össze, mivel Mohamed Fatima és Fehér Tibor Beat túl nagy előleget vettek fel a koncertből származó gázsiként, amiről csak utólag derült ki, hogy veszteséges volt. Eleinte a szervezőt, majd egymást okolták, azóta is mindenki a másikra mutogat, de megoldást nem találtak. Mohamed Fatima azóta külföldre költözött, Beatből pedig hajléktalan lett, aki egyre inkább lentebb csúszik és botrányosan viselkedik.

L.L. Junior azonban ezek után sem tudott leállni, botrányos válásával, viharos kapcsolatával folyton témát szolgáltat, ha épp ezzel nem, akkor megszegi a közlekedési szabályokat, melyeket ő maga rögzít vezetés közben. Nem egyszer szidták már a rappert azért, hogy vezetés és gyorshajtás közben videóz, vagy minden mást csinál, csak épp nem az utat figyeli. Saját magát hozta nehéz helyzetbe, amikor G.w.M-el versenyzett a Petőfi hídon, jócskán átlépve a sebességhatárt, a rendőrséghez eljutott a felvétel, így eljárást indítottak ellenük, végül pénzbírsággal és jó sok büntetőponttal jutalmazták a két zenész manőverét. L.L. Junior mindezek ellenére sem tanult a történtekből, nemrég újabb telefonozáson kapták vezetés közben, amint épp 18 évvel fiatalabb barátnőjét fotózgatta.

G.w.M és Kulcsár Edina

A házaspár idén februárban házasodott össze közös kislányuk, Amara születése előtt, akkor még azt állították, nagyon boldogok együtt. Azóta folyton megbotránkoztatják a követőiket valamivel, főleg nemrég indított fizetős valóságshow-jukkal, amiről nemrég kiderült, hogy óriási bukás lett. Sokan fordulnak el az egykori szépségkirálynőtől, mióta G.w.M felesége lett, többek szerint teljesen kifordult magából, ami nemcsak a megjelenésén látszik, hanem értékrendjén is. A követői szerint már aprópénzért képes kiárusítani a magánéletét is, de ő egyáltalán nem bánja a kritikákat. Vannak, akik aggódnak is miatta, hiszen sokat sír, panaszkodik, lehet, hogy mégsem olyan jó a házassága, mint ahogyan azt bizonygatni próbálja.

G.w.M viselkedését is rengetegen kritizálják, főleg, mióta kiszivárgott egy olyan videó, ahol bódult állapotban hazatérve felkelti alvó feleségét és fél éves kislányukat, nem hagyja őket aludni sem, miközben ordít a tévé is, és mindenhol fényárban úszik a lakás. Akik figyelemmel követik a műsort azt állítják, hogy a rapper gondolkodás nélkül dohányzik is a kislánya mellett, többen már a gyerekeket féltik.

Közben mindent azzal próbálnak megmagyarázni, hogy G.w.M depressziós, súlyos fül-orr-gégészeti problémája is van, amivel nemrég kórházba is került, majd erre hivatkozva lemondta az összes közelgő nagyobb koncertjét, de senki nem hisz már neki, hogy igazat mond. A követőknek gyanús a rapper viselkedése, szerintük és a szakértő szerint sem vezethetne autót, ha olyan komoly beteg lenne, mint ahogy azt előadja, de ő és Kulcsár Edina is kitart a történetük mellett.

Gáspár Laci

Idén nyáron okozott hatalmas botrányt, amikor több felvétel is nyilvánossága került egy magyar énekesről, aki a jelek szerint félrelépett a felesége mellett, ráadásul erről videó is készült. A felvételeket egy pletykaoldalon osztották meg, melyeken a híresség prostituáltakkal látható, félreérthetetlen helyzetekben, teljesen meztelenül. Bár az arcát nem mutatták a felvételen, a hangja és az ékszerei alapján sokan felismerni vélték.

A korábban tehetségkutatós zsűritagként is látott énekest állítólag 30 millió forinttal zsarolták meg azért, hogy ne szivárogtassák ki róla a kompromittáló videót, de valószínűleg nem engedett a zsarolásnak, így nyilvánosságra hozták. A videók alá több ezer ember kommentelt, többen név szerint le is írták, hogy ki van a szexvideókon és meztelen képeken. Bár sokáig próbálta titkolni kilétét, végül Gáspár Laci elismerte, valóban ő látható a videókon.

A cikk folytatásáért és a többi hazai sztárbotrányért lapozzon a következő oldalra!