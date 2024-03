Dubajban van a Farm VIP-ban, a Szerencsekerékben és a Dancing With The Starsban is látott modell.

Vágólapra másolva!

A számos TV2-es műsorban látott Sydney van den Bosch modell, szépségkirálynő, a 2014-es Miss Earth Hungary győztese nem unatkozik: ha épp nem forgat, akkor sokat utazik. Nemrég Indonéziából posztolt: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sydney van den Bosch (@sydneyvandenbosch) által megosztott bejegyzés

Újabb képén pedig már Dubajban látható, újra bikinire vetkőzve: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sydney van den Bosch (@sydneyvandenbosch) által megosztott bejegyzés A kép csak pár órája került ki, de már 7 ezer like-ot gyűjtött a csinos modell.