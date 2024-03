Mit tudunk a True Detective folytatásáról?

A Night Country sikere nyomán az HBO már februárban megrendelte a True Detective ötödik évadát, alkotóként Issa López is visszatér – a szereplők és a helyszínek azonban mások lesznek, ahogy az eddigi kiadásoknál is.

„Alig várom, hogy újra belevágjunk” – mondta López a megrendeléskor, a nézőknek azonban a végeredményre még biztosan sokat kell várniuk, miután az HBO már olyan sikersorozatai folytatását is 2025-re tolta, mint a The Last of Us, az Eufória vagy A Fehér Lótusz.