Váratlan fordulat Kulcsár Edina negyedik terhességében

Kulcsár Edina már azt is elárulta azóta, hogy a terhessége negyedik hónapjában jár, így nagyjából augusztusban születhet meg a rapperrel közös második gyereke, és úgy tűnik, hogy édesapja kívánsága szerint kisfiú. Már sokan találgatták a baba nevét is, de az egykori szépségkirálynő nem akarta elárulni, mire esett a választásuk, ugyanúgy fogalmazott, mint kislánya, Amara esetében, hogy igazán különleges névvel készülnek. Ez azonban lehet, most változni fog, ugyanis van, akinek meggyőződése az, hogy Kulcsár Edina nem kisifút, hanem kislányt vár, ugyanis gyanúsan kerekedik a terhes hasa.

Biztos, hogy kisfiú? A hasad formájából láthatóan szerintem kislány lesz.

Tudom, hülyeség, de sokan a has formájából is meg tudják mondani. Mikor Amarát vártad, akkor is írtam, hogy tuti kislány lesz, nem tudom, emlékszel-e. Hát most majd amikor megszületik, akkor fog kiderülni a tippem, hogy szerintem ő is kislány lesz" - idézi a Bors Kulcsár Edina egy lelkes követőjét, aki valószínűleg tapasztalatból gondolja, hogy a modell újra kislányt hord a szíve alatt.