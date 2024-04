Így változtak meg az elmúlt évek alatt a Jóban Rosszban színésznői

Kondákor Zsófia azóta is próbálja helyrehozni a megromlott hírnevét, és cáfolja, hogy bármelyik gyerekét magára hagyta volna. Tavaly részletesen beszélt arról, mennyire megviselte őt az, amikor 2022-ben véget ért a Jóban Rosszban, hirtelen értelmét vesztette számára minden és megtagadta a szakmáját is, azóta volt már ételfutár, strandpénztáros és cukrászdában eladó is. Állítása szerint a Kembe Sorellel történtek óta nem volt komoly kapcsolata, és nem is áll készen egy férfi közeledésére.

A színésznő manapság rengeteget sportol, fut, biciklizik és próbálja helyrehozni a múltját

Fotó: Kondákor Zsófia Instagram

Legerszki Krisztina

Legerszki Krisztina átvette Pongrácz Barbara szerepét Mészáros Kitti távozását követően, így nézett ki a kezdetekkor

Fotó: Jóban Rosszban Facebook

A csinos színésznő az egyik főszereplőt, Pongrácz Barbarát alakította hosszú éveken át a sorozatban, de nem várta meg a befejezést, hanem tíz év után, 2019-ben távozott a sorozatból. Korábban megküzdött a rákkal is, 2005-ben diganosztizálták a gyilkos kórral, de szerencsére sikeresen legyőzte a betegséget. Később vállalta a szereplést a Jóban Rosszban című sorozatban, miután Mészáros Kitti távozott, így ő vette át a szerepét. Legerszki szinte semmit sem változott az elmúlt évek alatt, ma már jógával, spirituális és alternatív gyógyászattal foglalkozik elsősorban.

Legerszki Krisztina így ünnepelte tavaly a 38. születésnapját. A színésznő 2019-ben távozott a sorozatból

Fotó: Legerszki Krisztina Instagram

A többi színésznő legújabb fotóiért lapozzon, a cikk folytatódik!