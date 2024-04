Hatalmas terhespocakkal pózol Lékai-Kiss Ramóna

A TV2 népszerű napi sorozata, a Hazatalálsz: március 18-tól hétköznap esténként visszatért a képernyőre. A nézők a második évadban végig követhették Virág, Tamás és Raja szerelmi drámáját, de új szereplők is érkeztek és további rejtélyes események borzolták a békés kisváros lakóinak életét.

Lékai-Kiss Ramóna a sorozatban Trixit alakítja, aki jelenleg terhes, ez pedig felejthetetlen emlékeket idézett a színésznőben:

"A Hazatalálsz című sorozatban az általam megformált karakter Trixi várandós.

Nagyon jó volt újra érezni, milyen, amikor "pocakos" vagy

- írta a fotó alá a TV2 sztárja.

Imádta a forgatást

"Imádtam Trixit játszani! Az előző évadhoz képest sokkal szélesebb érzelmi skálán mozog, sokkal árnyaltabb a személyisége. A nézők is láthatják, hogy már nem hódol be Rajának, nem akar mindenáron vele lenni, ha ez folyamatos megaláztatással jár.

Sokkal többre tartja magát nőként, mióta nemcsak önmagáért, hanem a születendő babájáért is felelősséget kell vállalnia

– mondta a színésznő, aki hozzátette, hogy színésznőként újra meg újra felemelő élmény, ha menyasszonyt alakíthat.

Egy lány életében ideális esetben ennek egyszer jön el a napja, és ez a tündérmese már az én életemben is megtörtént.

A színészetben az is csodálatos, hogy egy szerepnek köszönhetően bármikor lehetek újra menyasszony. Ezen a forgatási napon a sminkesek, fodrászok is különösen kitettek magukért, és a fiúk, Jaskó Bálint és Kamarás Iván is hercegnőként bántak velem" – árulta el a színésznő.

Ma véget ér a sorozat

Április 26-án befejeződik a TV2 napi sorozata, a Hazatalálsz. Az utolsó, harmincadik epizódban minden szereplő sorsának alakulását megismerik a nézők, nem maradnak elvarratlan szálak. Aki mindent elsöprő happy endre számít, bizony alaposan meg fog lepődni. A második évad egyes részeinek átlagnézettsége mindhárom kiemelt korcsoportban megelőzte idősávjában a legfőbb konkurenst. A szerelmi szál mellett izgalmas bűnügy is borzolta a kedélyeket, számos sorsfordító titok lelepleződni látszott - írta a TV2.

A második évad történetszála ugyanazon a napon kezdődött, mint amelyiken az első befejeződött. A sorozat népszerű szereplőgárdája újabb színészekkel bővült, Gerlóczy alezredest Stohl András alakította, Balogh hadnagy édesanyját Hegyi Barbara formálta meg, míg a Katát zsaroló pitiáner bűnözőt Köles Ferenc keltette életre.