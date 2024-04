Rákbeteg sztárok: rengetegen küzdenek daganatokkal, többen már legyőzték a súlyos betegséget

A hírességek élete kívülről nézve gyakran csupa csillogás, hiszen látszólag mindenük megvan, azonban nekik is szembe kell nézniük olykor egészségügyi problémákkal. Az elmúlt pár évben egyre magasabb lett a rákbeteg sztárok, a daganatos színészek száma is, egyre többen vannak, akik már szembenéztek a gyilkos kórral, vagy épp jelenleg is kezelések alatt állnak.

Rákbeteg sztárok: Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy rákos

Fotó: Instagram.com/huffpost/

A leghíresebb rákbeteg sztárok