Újabb sztárpár csatlakozik az Ázsia Expressz csapatához

Az Ázsia Expressz idei szériájának a forgatásán már számtalan fordulat történt: érkezéskor baleset érte a stáb mikrobuszát, a második nap reggelén egy hatalmas kígyót kellett elkapni az étkezőben, szerdán pedig 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Tajvan keleti partjait, ahová az Ázsia Expressz stábja tart.

Az erős rengést a környező szigeteken is érezni lehetett, a Fülöp-szigeteken is cunamiriadót hirdettek ki a történtek miatt, amit azóta már visszavontak. A stáb és a versenyzők is jól vannak, viszont csak a nagyon fontos információkat közlik velük a verseny során, a külvilágról szinte semmit sem tudnak, hiszen ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a kalandnak.