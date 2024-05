Demi Moore meztelenruhában jelent meg egy rendezvényen - kép

Demi Moore 61 évesen is remek formában van, amit az Instagramon is rendre bizonyít a képeivel. A korával együtt fiatalodik is, hiszen alakját még most is bárki megirigyelhetné. A színésznő legutóbb a londoni Gucci Cruise Fashion Show-n jelent meg, ahol öltözékével igencsak felhívta magára a figyelmet. Testét alig takarta ruha, ugyanis egy hosszú, csipkés meztelenruhát viselt, ami annyira átlátszó volt, hogy a sztár fekete melltartója is kilátszódott, valamint formás fenekét is jobban szemügyre vehették a résztvevők. Nem ez volt azonban az első eset, hogy Demi Moore egy áttetsző kreációt választott, ugyanis korábban a Dolce & Gabbana milánói rendezvényén is alig takarta valami a testét.

Volt férjével a mai napig jó barátok

Demo Moore 1987 és 2000 között volt Willis felesége, de a barátság a válás után is megmaradt. Házasságuk alatt három lányuk Rumer Glenn Willis, Tallulah Belle Willis és Scout LaRue Willis született.

A színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől: az a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig súlyosan sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította az állapotát.

"Azt hiszem, a legfontosabb dolog, amit meg tudnék osztani az az, hogy úgy álljunk hozzájuk, ahol éppen ők tartanak. Amikor elengeded azt, hogy kik voltak, vagy hogy szerinted kiknek kellene lenniük, vagy akár azt, hogy kiknek szeretnéd, hogy legyenek, akkor tudsz igazán a jelenben maradni velük és élvezni az örömüket és szeretetüket, azért akik, nem pedig azért, akik nem" – mondta korábban Demi Moore volt férjéről, aki azt is elárulta, hogy van most gyerekei apja.

"Szerintem az adott körülményekhez képest nagyon jól van" - árulta el.

A meztelenruha a legújabb divat

A meztelenruhatrend lényege, hogy valójában sokkal többet mutat, mint amennyit eltakar. Az áttetsző ruhadarabok már hosszú évek óta a divatvilág részei, de még soha nem örvendtek ekkora sikernek, mint az utóbbi időben. Pár évvel ezelőtt kezdődött a térhódítása, azóta egyre durvább és egyre többet láttatni engedő darabok jönnek szembe akár az utcán, akár az interneten. A meztelenruhák, azaz naked dressek elsősorban a sztárok kedvencei, ők népszerűsítik ezt a trendet a vörös szőnyegen, vagy akár a hétköznapokban is. Vannak, akik stílusosan mutatják meg magukat ezekben a kihívó darabokban, viszont akadnak, akik így is túlzásba esnek, mert elfelejtik a lényeget, vagyis azt, hogy nem szabad túl sokat mutatni.