Végleg szakíthatott L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka. Kétéves kapcsolatuk során máskor is előfordult már, hogy szétmentek, de most már az Instagramon sem követik egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat.

L.L. Junior és barátnője ugyanis a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásához, hazatérésük óta azonban külön vannak. Erről egyelőre egyikük sem nyilatkozott, a Bors hiába kereste mindkét felet – a lap azonban úgy tudja, féltékenység állhatott a szakítás hátterében.

Dárdai Blankát megváltoztatta Ázsia

Dárdai Blanka korábban csak arról írt, hogy mennyire megváltoztatta a forgatás, az Ázsiában látott szegénység – amiről például a reality egy másik idei versenyzője, Krausz Gábor is beszámolt.

Olyan hála van bennem Ázsia óta!

Ez a fajta bőség, az otthon kényelme, annyira, de annyira hiányzott, hogy az hihetetlen. Azzal soha nem volt gond, hogy az apró dolgokért is hálás tudjak lenni, de Ázsia óta rájöttem, hogy ezek nem apró dolgok. Ez a minden! Az ember csak k*rvára telhetetlen. Mindenem megvan, ami a boldog élethez szükséges. Gazdag vagyok! Van mindennap mit ennem, innom, és van ágyam. Köszönöm! És ez nem elcsépelt gondolat. Amióta hazajöttem, sok pillanatnál megállok. Szeretem, ahogy változok és ülepednek bennem dolgok. Ezért jó élni!" – írta a hazatéréskor Dárdai Blanka.

Más kérdés, hogy az énekesnő a hazai viszonyokhoz képest is jól élt eddig, hisz L.L. Junior elképesztő luxusban tartotta, feltűnően szórta a pénzt akkor is, amikor épp vissza akarta szerezni a nőt.

L.L. Junior újabb botránya

Amíg Dárdai Blanka az ázsiai emlékeit élte újra, L.L. Juniort ismét száguldozott, ráadásul ismét magát buktatta le egy Instagram-sztoriban. A közösségi oldalon osztotta meg, hogy siet haza a gyerekéhez, ezt azonban a megengedett sebesség duplájával tette. Később azzal védekezett, hogy nem is ő vezetett, korábban viszont már megbüntették G.w.M-mel együtt.