Öt évvel idősebb, kétgyerekes nőt szemelt ki magának a TV2 fiatal sztárja

A Zsákbamacska mai, május 15-i adásában lesz látható a következő jelenet, amelyben a 22 éves Pető Brúnónak igencsak megtetszett az egyik szereplő. "Először is vegyünk három nagy levegőt! Ragyogóan nézel ki!" - mondta a nőnek, majd Marics Petivel azt igyekeztek megtudni, hogy hány éves.

A Zsákbamacska kacér szereplője

Fotó: TV2

Mint kiderült, a Zsákbamacska játékosa 27 éves, de van két gyereke és egy párja is, így aligha randevúzik majd a zenésszel. "Mennyire fix az a pár?" - érdeklődött Pető Brúnó. "Mennyire legyen? Majd adás után megbeszéljük" - incselkedett vele a játékos. Részletek a videón:

A TV2 vetélkedőjét, a Zsákbamacskát május 14-én Marics Peti és Pető Brúnó vezetették, VIP-adás volt, a képernyőn feltűnt a popénekes Zoltán Erika, a párja, Robby D, a realityszereplő-énekes Zámbó Krisztián, Jimmy testvére, Zámbó Árpy, az énekesnő Csepregi Éva, a zenész Végvári Ádám, a táncos Hegyes Berci, a műsorvezető Monoki Lehel, illetve a popszakmából jól ismert Tolvai Reni és Nótár Mary. Itt megtudhatja, ki vitt haza komolyabb összeget.

A TV2 vetélkedőjének egyik májusi adásában szerencsés játékkal nyert egy nő egy 6,5 millió forint értékű autót, de felajánlotta barátnőjének, hogy amennyiben tényleg övé lesz az új gépkocsi, akkor az sajátját odaadja neki. Így két autó is gazdát cserélt egy adásban, a megható pillanatokat pedig megkönnyezte előbb Kárpáti Rebeka, majd T. Danny is. Erről itt olvashat.

Április 27-én, különkiadással indult a TV2 műsorán a Zsákbamacska vadonatúj évadja. Az első adáshéten a nemrég megcsalási botrányba keveredett Marics Peti, valamint Pető Brúnó segítették vagy éppen nehezítették meg a játékosok dolgát, a műsor háziasszonya pedig a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra volt a két énekes mellett.

Május 6-án kezdett a gameshow másik házigazdapárosa: Szente Vajk és T. Danny. Szente Vajk rutinos műsorvezetőnek számít, vetélkedőkben is van tapasztalata, T. Danny azonban most mutatkozott be ebben az új szerepben: elmondása szerint nagyon élvezte a feladatot, és a későbbiekben is szeretne hasonló lehetőségekre lecsapni.