Fecseg a 29 évvel idősebb milliárdos párjáról a börtönben lévő Lagzi Lajcsi lánya

A baracskai börtönben lévő, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélt Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Boglárka a 29 évvel idősebb, milliárdos üzletember, Csipak Péter oldalán találta meg a szerelmet. Kapcsolatukat sokáig titkolták, amit először nőnap alkalmából vállaltak fel a nyilvánosság előtt, majd ezt követően egyre több közös fotót lehetett látni a közösségi oldalaikon. Nemrég azt is megmutatta, hogy hogyan csókolja meg a párját, aki nem csak a magánéletében, de szakmailag is számíthat gazdag barátjára. Elindította saját vállalkozását, saját ruhaüzletet nyitott, aminek kapcsán Csipak Péter is rengeteg hasznos tanáccsal látta őt el.

A párom szakmabeli, úgyhogy nagyon sokat segített nekem az álmaim elérésében.

Értékes, hasznos tanácsokkal látott el, és egyfajta védőhálóként végig mellettem állt. Ha ő nincs, nem biztos, hogy ezt meg tudom így valósítani. A ruhák tervezéséért teljes mértékben én felelek, az illusztris környezet viszont az ő érdeme. Nagyon hálás vagyok neki a támogatásért, azért, hogy szakmailag lát bennem potenciált, és hitt, hisz bennem" - osztotta meg a 25 éves lány a Story.hu-val.

Az első nyilvános fotó a milliárdos üzeltemberről, Csipak Péterről és Galambos Boglárkáról

Fotó: Galambos Boglárka Instagram

Hozzátette, hogy az üzletben édesapja régi fúvós hangszereit is kiállította, melyekre nagyon büszke.

Jósnő szerint nem sokáig fog tartani a kapcsolat

Lagzi Lajcsi gáz-, víz- és áramlopásért került börtönbe még be 2023. április 26-án. Müller Rózsa jósnő szerint a zenész lánya szeretné megmenteni édesapja becsületét, a segítséget pedig Csipak Péterben látja.

"Hiába minden erőfeszítés, Csipak Péter nem fog tudni segíteni a Galambos-ügy felgöngyölítésében, de még abban sem, hogy elmozdítsa azt a holtpontról.

"Én úgy látom, hogy a Bogi és Csipak Péter között fellángolt szenvedély tiszavirág-életű lesz.

Bogi egy nagyon szép kislány, de csakis azért randizik a férfival, hogy megmenthesse édesapját és a családja becsületét.

Bogi egyáltalán nem szerelmes, sokáig nem is maradnak együtt Csipak Péterrel, mivel nem lesz fenntartható. A leányzó érzelmei nem mondhatók teljesen valódinak, nincs tiszta erős érzése a férfi irányába. Maximum fél év van ebben a kapcsolatban, nem több" - monda még korábban.