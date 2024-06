Vadító, tangás csipkebugyiban mutogatja magát a Next Top Model Hungary sztárja - videó

Ming írtuk, végül Mészáros Lili nyerte meg a Next Top Model Hungary első évadát, melyben a kezdetekkor 16 lány próbált szerencsét a TV2 nagy sikerű tehetségkutatójában. A lányok végig embert próbáló feladatokkal néztek szembe, és Papp Gabi is szép teljesítményt tudhat maga mögött, azonban számára épp a döntő előtt ért véget a verseny, hiszen igazán megosztó személyiség volt még a zsűri számára is, akik szintén nem nézték jó szemmel Papp Gabi kirohanásait, a feladatokat is többször kritizálta, a meztelen fotózást sem vállalta.

Papp Gabi utolsó fotózásán kérés nélkül mutatta meg melleit

Fotó: TV2

Ezért is lepődtek meg, hogy később kérés nélkül mutatta meg meztelen melleit, Merő Péter meg is jegyezte neki, hogy amikor kellett, miért nem teljesítette a feladatot. Ekkor már hiába tett meg mindent, a döntő előtt távozni kényszerült a versenyből, a zsűri az értékeléskor azzal indokolta döntését, hogy bár mindig megcsinálja a feladatot, de túl sokat hisztizik, ráadásul a hátán lévő tetoválások miatt nem alkalmas modellnek.

Azzal, ha egy modell körülményeskedik, megakasztja a munkát, a többiek erőfeszítéseit veszi semmibe.

Van olyan lány, akinél ez sajnos megtörtént, ő számomra esélytelen a Next Top Model Hungary fődíjára és a döntőre is" - fogalmazta meg vele kapcsolatban az éles kritikát Merő Péter, aki hisztérikusnak tartotta Papp Gabi viselkedését.

Papp Gabi nemcsak a zsűrivel, hanem a lányokkal sem jött ki igazán, egyedül Hawa, a Next Top Model Hungary negyedik helyezettje az, akivel azóta is jó kapcsolatot ápol, bár számára is okozott már csalódást a kritikáival.

Azonban a modell a versenytől függetlenül is szép karriert tudhat maga mögött, ami azóta is töretlen, hiszen számos felkérését kap. A műsornak köszönhetően egyre több követője van, akik nem győzik dicsérni tökéletes alakját és új megjelenését, hiszen a műsorbeli rövid haját bár megtartotta, de világosabb, szőke színűre festette, ami nagyon jól áll neki.

Most egy igazán merész videót mutatott magáról, melyen egy fehér, csipkefehérneműt visel, ami remekül mutat Papp Gabi napbarnított bőrén. A modell tökéletes alakján szinte minden jól áll, előszeretettel mutogatja magát szexi felvételeken, hiszen nincs takargatnivalója.