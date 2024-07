Krausz Gábor elmondta, hogyan tölti az idejét Mikes Annával - kép

A Dancing with the Stars legutóbbi évadában talált egymásra Mikes Anna és Krausz Gábor, akik nemcsak egymás szívét, hanem a műsort is megnyerték. Bár sokáig titkolni próbálták a kapcsolatukat, ezt nem igazán sikerült nekik, ugyanis sokaknak feltűnt, hogy több van köztük, mint barátság. Év elején végül elárulták az igazságot, és azóta is töretlen a kapcsolatuk. Mikes Anna rendkívül jól kijön Krausz és Tóth Gabi közös kislányával, Hannarózával is, akit gyakran tanít táncolni is. A sztárpár elvállalta az Ázsia Expressz felkérését is, így tavasszal elutaztak a Fülöp-szigetekre, ahol próbára tették kapcsolatukat és állóképességüket is, ugyanis extrém nehéz körülmények között forgattak.

Nemrég úgy döntöttek, hogy közös első közös nyaralásukra utaznak, és úti célként Szicíliát válaszották, ahol kettesben tölttöttek el néhány napot. Ezért is lepődtek meg, hogy az emberek egy része gyanakodni kezdett arra, hogy nincs köztük rendben valami, és azt feltételezték, hogy máris szakítottak. Krausz és Mikes ezeket a pletykákat szinte azonnal megcáfolta, és azt üzenték, hogy köszönik szépen, jól vannak, sőt, boldogabbak mint valaha.

Egyikünk sem lóg folyamatosan a közösségi médián, nem szeretnénk a virtuális világban élni az életünket.

A különböző műsorok kapcsán közzétettünk tartalmakat, de azóta próbáltunk valóban egymásra figyelni és inkább kiélvezni minden percet, amit együtt töltünk. Próbáltuk a boldogságunkat magunknak megtartani. És tisztában vagyunk azzal is, hogy általában mi az emberek véleménye:

ha túl sokat posztolunk, az a baj, mert közzétesszük a magánéletünket, ha meg keveset, akkor azt mondják, hogy már nem is vagyunk együtt. Őszintén szólva, mi senkinek nem akarunk megfelelni

- mondta a sztárséf, aki szerint az okozhatja a zavart az embereknél, hogy ők kevésbé élik nyilvánosan az életüket, mint mások. Mikes Anna is kiegészítette párja nyilatkozatát, ő az Ázsia Expresszben átélt tapasztalatokkal példálózott, és azt mondta, hogy a műsornak köszönhetően megerősödött a kapcsolatuk, hiszen annyi közös élményt szereztek ott, mint más párok csak évtizedek alatt.