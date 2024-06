Imádnivaló közös fotó készült Krausz Gábor kislányáról és Mikes Annáról

Tavaly nyáron vált el Tóth Gabi és Krausz Gábor, akik mindenkinek nagy meglepetést okoztak váratlan döntésükkel. Később az énekesnő elárulta, hogy már régóta küzdöttek a kapcsolatukért, de mindketten jobbnak látták, ha elengedik egymás kezét. Mindketten kislányuk, Hannaróza érdekeit tartották elsősorban szem előtt, ezért sem árultak el túl sok részletet a válásuk körülményeiről. Azóta Krausz és Tóth Gabi is megtalálták a boldogságot, méghozzá mindketten profi táncosok oldalán, ugyanis az énekesnő a Fricska táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével alkot egy párt, míg a sztárséf a Dancing with the Starsból is ismert Mikes Annával, akivel a TV2 show-jának legutóbbi évadát is megnyerték.

Sokáig titkolták a románcot, bár a nézők már sejtették, hogy több van köztük egyszerű munkakapcsolatnál és barátságnál. A műsor vége után pár hónappal később elárulták, hogy egymásra találtak és azóta is elválaszthatatlanok. Krausz Gábor már korábban nyilatkozott arról, hogy milyen a kapcsolat új párja és egyetlen gyereke, Hannaróza között, és szerencséjére élete két legfontosabb nője rajognva szereti egymást.

Mire ez az adás lemegy, valószínűleg már az első táncórán túl van, mert van ott egy ilyen kis gyerekcsoport, ahova elvisszük...

Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon, és láttam, hogy nagyon jó barátnők lesznek, meg volt bent a stúdióban is, úgyhogy Anna-mánia van" - mesélte büszkén Krausz Gábor, aki még táncot tanulni is elvitte kislányát Mikes Annához.

Nemrég egy nagyon aranyos felvételt tettek közzé az Instagram-oldalukon, melyen jól látható, hogy ez a helyzet változatlan, és a kislány boldogan táncol édesapja új párjával, akivel a jelek szerint imád időt tölteni. Mikes Anna nemrég osztott meg egy imádnivaló közös fotót egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, melyen Hannarózával kézenfogva sétál egy közös kirándulás során. Ez sem az első eset, hogy hármasban utaznak el közös időt tölteni, így nem meglepő, hogy a kislány ennyire jól érzi magát a sztárséffel és a táncosnővel, hiszen nagyon igyekeznek, hogy minél több emléket szerezzenek együtt a számára.