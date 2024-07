Szabadulása után is a betegségéről panaszkodik Lagzi Lajcsi

Mint írtuk, az áramlopó Lagzi Lajcsit 14 hónap után kiengedték a börtönből, jelenleg "reintegrációs őrizetben", házi őrizetben van a saját birtokán – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családjával lehet, és a kertjében is szabadon mozoghat. A döntés óriási felháborodást keltett, miközben a trombitás továbbra is csak panaszkodik, sajnáltatja magát rejtélyes betegsége miatt, amire hivatkozva a további börtönbüntetést is megúszta.

Mint kiderült, Lagzi Lajcsit korábban is kihordták kórházba, nem a börtönkórház volt tehát az egyetlen hely, ahol kezelték: "A bv mindent megtett annak érdekében, hogy a betegségeim kezelve legyenek. Ennek ellenére én

egy magánklinikára jártam korábban, és ezt nem tudta a bv biztosítani,

de a Péterffybe kiszállítottak például. Teljes diszkrécióval meg tudták oldani, szerintem nem látott ott senki. Beállt a bv-s autó, őrökkel és bilinccsel érkeztem" – mesélte most a trombitás Hajdú Péternek a Frizbi új adásában, amely teljes egészében szerda este lesz látható. Addig is nézzen bele!

Lagzi Lajcsi Hajdú Péternek panaszkodik:

"Azt a műtétet, amire nekem szükségem lenne, elvégzi a Péterffy kórház, de az egyéb preparáló és hozzátartozó dolgokat nem tudja elvégezni. Az én esetemben az altatás is egy bonyolult téma, ezért csak speciális altatóorvos jelenlétében javasolták a műtétet... Most a reintegrációs időszak során tervezem elvégeztetni ezt a műtétet" – magyarázta a mulatós zenész.

Más kérdés, hogy a szabadulása után egyből jobban lett, még az orvosa tanácsát is figyelmen kívül hagyta – erről így mesélt korábban: "A szakorvos tanácsa az volt, hogy egyáltalán ne trombitáljak. Meg kell hogy mondjam, hogy ebben a 14 hónapban kényszerűségből elviseltem a hiányát, de

amint hazajöttem, az első dolgom volt, hogy a hálószobában belefújtam a hangszerbe.

Jól megszólalt… Egyébként, bár ez a betegség nem gyógyítható, az értékeim javultak. Jobb állapotban távoztam a börtönből, mint amilyenekkel bementem" – nyilatkozta.

Hogy Lagzi Lajcsi pontosan milyen betegségre hivatkozva úszta meg a további börtönbüntetést, miért engedték ki hamarabb, arról itt olvashat hosszabban.