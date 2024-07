Meghalt az Oscar-díjas legenda

A 89 éves forgatókönyvíró július elsején halt meg Los Angeles-i otthonában, családja körében, hozta nyilvánosságra Towne szóvivője, de a halál pontos okát nem árulták el. Robert Towne a Keresztapa és a Bonnie és Clyde című filmeken is dolgozott, de legnagyobb sikere kétségkívül az Oscar-díjas Kínai negyed, melyet Jack Nicholsonnal és Faye Dunawayjel forgatott 1974-ben. Towe jó barátja volt Warren Beatty és Jack Nicholson is, a korszak két legmeghatározóbb színészei. A Hollywood-szerte magas homlokáról és telt szakálláról felismerhető Towne a Kínai negyedért Oscar-díjat nyert, és még háromszor jelölték A legutolsó részlet, a Sampon és a Greystroke című filmekért. Towne még 1997-ben életműdíjat kapott az Amerikai Írószövetségtől.

Az 1974-es Kínai negyed forgatókönyvéért kapott Oscar-díjat Towne. A film főszereplői Jack Nicholson és Faye Dunaway voltak

Fotó: Paramount Pictures

Sikerét azután érte el, hogy hosszú ideig televíziós műsorokban dolgozott, többek között a The Man from UNCLE és a The Lloyd Bridges Show című műsorokban, valamint alacsony költségvetésű filmeken Roger Corman B-mozi producer számára. A showbiznisz klasszikus története szerint áttörését részben pszichiáterének köszönhette, akin keresztül találkozott Warren Beattyvel, egy páciensével. Amikor Beatty a Bonnie és Clyde-on dolgozott, Towne-t behívta a Robert Benton-David Newman forgatókönyv átdolgozásához, és a forgatáson is ott volt, amíg a filmet Texasban forgatták.

Towne számos világsztárral dolgozott együtt pályafutása során, ő írta Tom Cruise, Robert Duvall és Nicole Kidman főszereplésével forgatott Mint a villám című filmet, majd A cég forgatókönyvét is ő írta, amelyben szintén Tom Cruise-zal dolgozott együtt, majd a Mission: Impossible filmek első két részén is dolgozott. Az Oscar-díjas forgatókönyvíró utolsó munkája a Los Angelesben játszódó, 2006-ban bemutatott Kárhozott szeretők volt, amelyet ő írt és rendezett, a főszerepeket pedig Colin Farrell, Salma Hayek és a - szintén nemrég meghalt - Donald Sutherland játszották.

Robert Towne a kaliforniai San Pedróban nőtt fel, eredeti neve Robert Bertram Schwartz volt, élete soárn kétszer nősült, második felesége Luisa Gaule volt. Testvére, Roger Towne, szintén forgatókönyvíró lett - írja a The Guradian.