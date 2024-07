Fehérneműs fotón mutatta meg átváltozását a Next Top Model Hungary sztárja - kép

Tizenkét hét után, június másodikán ért véget a TV2 nagysikerű tehetségkutatója, a Next Top Model Hungary, melynek győztese szoros küzdelem után Mészáros Lili lett. Második helyen Czibolya Niki végzett, a harmadik Vidéki Vivi, a negyedik pedig Hawa lett. Bár Papp Gabinak évtizedes tapasztalata volt modellkedés terén, a zsűrit nem sikerült meggyőznie arra, hogy alkalmas lenne a feladatra, ugyanis nagyon nehéz természete van, ezért már a döntő előtt kiesett a versenyből.

Elképesztő formában van a Next Top Model Hungary egykori sztárja

Fotó: Papp Gabi / Instagram

Őt ez nem viselte meg, hiszen azóta is folyamatosan modellkedik, leginkább merész, fehérneműs fotókkal árasztja el a közösségi oldalait, ahol özönlenek a bókok a bejegyzései alatt. Nemrég durva kritikákat is kapott amiatt, hogy a műsorban emlékezetes pillanatot okozott azzal, amikor visszautasította az egyik feladatot, ugyanis szemérmeskedett és nem vállalta a meztelen fotózást.

A kritikák után Papp Gabi idegesen üzent, hiszen úgy gondolja, a fehérneműs fotók egyáltalán nem összekeverendők azzal, amikor aktot fotóznak, és nem ért egyet azokkal, akik emiatt álszentnek tartják és megkérdőjelezik, hogy annakidején miért nem teljesítette a feladatot.

A műsorban is elmondtam, de mégegyszer utoljára leírom. Nem, nem vetkőzöm le pucérra, és nem, nem vállalok aktfotózást sem.

Mostanában több felkérést is kaptam fehérnemű fotózásra, így ezért van róla több posztom. Ne keverjük a szezont a fazonnal. Nekem nincs problémám a testemmel, a pucérság az, ami nekem nem fér bele" - magyarázkodott Instagram-oldalán egy kérdezz-felelekben a követői kérdésére.

Papp Gabi most is egy merész fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, melynek célja az volt, hogy megmutassa, mennyit változott 2016 óta. A modell már akkor sem volt szemérmes típus, de nincs is takargatnivalója, hiszen elképesztő formában van, annak ellenére is, hogy azóta született egy kislánya, még 2017-ben. A TV2 sztárja számára az is hátrányt jelentett a szakmájában, hogy 18 éves korában egy durva kutyatámadás következtében csúnyán megsérült a füle, ami azóta is hiányzik, de azóta úgy tekint rá, hogy ez lett a védjegye.

Az élet tele van változásokkal és csodálatos pillanatokkal. Büszkén osztom meg veletek a 2016-ban és 2024-ben készült fehérnemű-fotózásaim képeit.

Az elmúlt évek során sok minden történt, köztük a legcsodálatosabb dolog hogy 2017-ben anya lettem. Megtanultam, hogy nem lehetsz mindig a legjobb de soha ne add fel, mert nem tudhatod mi vár rád. Ezek a képek nemcsak a külső változásokat mutatják, hanem azt is, hogy mennyit fejlődtem és milyen utat jártam be" - írta a modell, aki köszönetet mondott a követőinek is, hogy mindig támogatják őt.