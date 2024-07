Kiderült, plasztikáztatott-e Tóth Andi, Opitz Barbi, Janicsák Veca

Egy magyar plasztikai sebész a TikTokon indított videosorozatot, amelyben magyar és külföldi sztárok arcát és testét elemzi olyan szempontból, hogy milyen szépészeti beavatkozásokon eshettek át – vette észre a Bors.

"Tóth Andit nagyon sokan vádolják plasztikai beavatkozással, azonban öntsünk tiszta vizet a pohárba" – írta például ahhoz a videójához, amelyben Tóth Andi régi és új fotóit hasonlította össze, azokon keresett plasztikai műtétre utaló nyomokat. Nézze meg a felvételt!

Plasztikáztatott-e Tóth Andi? A videóból kiderül:

@plasztikaesztetika.hu Tóth Andit nagyon sokan vádolják plasztikai beavatkozással, azonban öntsünk tiszta vizet a pohárba🤗 ♬ Clock It - Chris Alan Lee

"Andi nagyon sokat veszített a testsúlyából, és nagyon sokat izmosodott is. Ez okozta az arcán ezt a változást. Voltak, akik orrplasztikával is megvádolták, viszont szerintem ez sem igaz, csupán a jó sminkről van szó. Amit viszont valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, az nem más, mint hogy láthatatlan fogszabályzót hord, hogy minél szebb és egységesebb legyen a fogsora" – mondta a szakértő, vagyis szerinte Tóth Andi nem esett át komolyabb plasztikai műtéten.

Mi a helyzet Opitz Barbival?

Opitz Barbi követőit sem csak az énekesnő zavaros magánélete foglalkoztatja, de a külseje alapján azt is találgatják, hogy vajon plasztikáztatott-e. "Barbi az elmúlt években nagyon sokat változott, már csak azért is, mert gyerekként ismertük meg, ma már pedig 23 éves. Rengetegen kikezdik, hogy mennyi mindent csináltatott magán, a teste és az arca miatt egyaránt.

Szerintem a teste természetes, ő alapból homokóra típusú. Az arcán viszont megcsináltatott egy-két dolgot.

Az egyik az ajakfeltöltés, ez nagyon szépen visszakövethető a képeken, interjúkban. A másik, amiben nem vagyok biztos 100%-ig, az az állcsúcstöltés. Azt gondolom, hogy egyszer talán megcsináltatta, de nem rendszeresen. Az interjúkon kevésbé látszik, a képeken annál inkább, úgyhogy lehet, hogy csak filterről van szó" – hangzik a szakértő véleménye.

Mi történt Janicsák Veca arcával?

Mi történt Janicsák Veca arcával? – tette fel az Origo is a kérdést már tavaly márciusban, az év végére pedig már szinte felismerhetetlenné vált az énekesnő. Nem meglepő, hogy a háttérben a szakértő szerint is plasztikai műtétek állnak: "Veca rendkívül jó példa arra, hogyan lehet szépen, ízlésesen használni a fillereket, és mi történik akkor, ha valakinek nagyon jó a bőrápolási rutinja. Mondjuk Vecának mindig szép volt a bőre, de attól, amennyit fogyott,

vékonyabb is lett az arca, illetve az elmúlt időben csináltatott magán pár dolgot.

Az egyik legszembetűnőbb az ajakfeltöltés, amit kifejezetten szépen csináltak meg neki, emellett én azt gondolom, hogy az arca különböző részein vannak még fillerek, Illetve a homlokbotox az, ami az ő esetében felmerül még" – mondta egy TikTok-videóban a plasztikai sebész.