Apósával ment nászútra a Stranger Things fiatal színésznője - képek

A húszéves Millie Bobby Brown és a huszonkét éves Jake Bongiovi május végén, a legnagyobb titokban házasodtak össze a tavaly áprilisi eljegyzésüket követően. Az esküvőről kiderült, hogy szűkkörű volt, szinte semmit sem lehetett tudni róla. Valószínűleg közrejátszott az is, hogy sok támadás érte a nyilvánosság részéről a fiatal szerelmespárt, mert sokak szerint nagyon korai a házasságkötésük.

Jon Bon Jovi és felesége, Dorothea is elkísérték a fiatal házasokat a nászútra

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images North America / AFP

A férj édesapja, a rockzenész Jon Bon Jovi már korábban is megvédte fiát és választottját, hiszen feleségével ő is hasonló módon ismerkedett meg, házasságuk mégis 35 éve tart, ezidő alatt négy gyerekük született.

Később a zenész szólalt meg Jake és a fiatal színésznő házasságkötéséről, majd elárult egy-két részletet a titkos ceremóniáról.

Nagyszerűen érzik magukat, abszolút fantasztikusak. Nagyon szűk körű esküvő volt, a menyasszony csodaszép volt, és az az igazság, hogy Jake soha nem volt még ilyen boldog

- mondta korábban Jon Bon Jovi a The One Show-ban, majd Millie Bobby Brownról is elmondta a véleményét.

Az elmúlt évben sikerült jobban megismernem őt: nagyon keményen dolgozik, és Jake-kel közösen fejlődnek a saját tempójukban.

Amit ők most átélnek, az egy felgyorsított változata annak, amin én 40 évvel ezelőtt keresztülmentem, és úgy gondolom, hogy a családjuk támogatásával nagyszerűek lesznek együtt" - magyarázta a rocksztár, aki komolyan gondolta a család támogatását, ugyanis még a nászútjukra is elkísérték fiukat és annak fiatal feleségét. A Page Six beszámolója szerint múlt szombaton a szardíniai Porto Cervóba már Jake szülei, Jon Bon Jovi és felesége, Dorothea Hurley is feltűntek a fiatal házasok oldalán, azonban Millie Bobby Brown szülei most sem bukkantak fel a fotókon, nem tudni, hogy velük milyen a kapcsolatuk.

Évek óta együtt vannak

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi kapcsolatáról 2021 nyarán indult el a pletyka, miután a fiú megosztott egy közös szelfit az Instagramon. A színésznő elmondása szerint akkor még csak barátok voltak, de már ugyanabban a hónapban látták őket kézen fogva sétálni New Yorkban. 2023-ban megtörtént a lánykérés, majd egy évvel később már össze is házasodtak a fiatalok, akik szemmel láthatólag nagyon boldogok, már három éve töretlen a kapcsolatuk.