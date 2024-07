Bűncselekményt követett el a sztárpár, ezért titkolták valójában a kapcsolatukat

Bizonyos románcokra évtizedekig sem derül fény, míg mások nyilvánvalóak a közönség számára, még akkor is, ha a párok tagadják, hogy a kamerákon túl is közük lenne egymáshoz. Persze vannak olyan sikeres kapcsolatok, melyek házassággal, gyerekvállalással végződnek, viszont akadnak olyanok, melyek csak próbálkozások maradtak a sztárok számára, és csak utólag vallják be, hogy valóban több volt köztük puszta munkakapcsolatnál. Most egy megdöbbentő esetre derült fény, és a szóbanforgó sztárpárnak sokkal nyomósabb oka volt a hallgatásra, mint bárkinek.

Justin Timberlake és Fergie Justin Timberlake és jelenlegi felesége, Jessica Biel színésznő. Az énekes nemrég keveredett ittas vezetési botrányba, le is tartóztatta a rendőrség

Fotó: AFP/Valerie Macon A nemrég ittas vezetési botrányba keveredett énekesnek számos kapcsolata volt már ismert nőkkel, és ezeket általában fel is vállalta, viszont Timberlake egyik legmeglepőbb kalandja az énekesnő Fergie-vel volt, ami csak évekkel később derült ki. Nem meglepő, hogy két vonzó tehetség, akik mindketten gyerekként lettek híresek (az énekesnő a ” Kids Incorporated"-ben, Timberlake pedig a "The All-New Mickey Mouse Club" című műsorban), végül egymás mellett kötöttek ki, viszont a nagyobb korkülönbség miatt akkoriban erről nem beszéltek. Az egykori sztárpár 1996-ban és 1997-ben randevúzott, bár a hírek szerint ez csak egy rövid ideig tartott. Ő 16, én pedig 23 éves voltam… Ez még azelőtt volt, hogy igazán komolyra fordultak volna a dolgok közte és Britney között - mondta a Black Eyed Peas egykori énekesnője, Fergie az ausztrál Courier Mailnek sok évvel később. Fergie és a színész férje, Josh Duhamel 10 évig voltak házasok, egy kisfiuk született. Az énekesnő elismerte, hogy bűncselekményt követett el, amikor Timberlake-el folytatott viszonyt

Fotó: Jonathan Leibson / Getty Images North America / AFP Hét év korkülönbség semmiség lehet, különösen Hollywoodban, de a különbség egy fiatalabb tinédzser és egy 20-as évei közepén járó felnőtt között szembetűnő, valamint érdemes megjegyezni, hogy Kaliforniában a beleegyezési korhatár 18 év, ami már akkoriban is ennyi volt. Ezért is meglepő, hogy végül Fergie bevallotta a kalandot, ami ezek szerint nem volt teljesen legális. Megan Fox és Shia LaBeouf A Transformers sztárjai sem vállalták fel a kapcsolatukat a maga idejében, azonban évekkel később mind a ketten bevallották, hogy egy ideig egy párt alkottak. LaBeouf exeinek listája hosszú, és már korábban is összejött pár kolléganőjével, a Transformersből két színésznővel is, ugynanis bevallotta, hogy nemcsak Fox, hanem Isabel Lucas is partnere volt korábban. Megan Foxról kérdezték a következőket mondta:

Nézd, hat hónapig vagy a forgatáson, valakivel, aki szért drukkol, hogy vonzódjon hozzád, és te is azért drukkolsz, hogy vonzódj hozzá. De az az idő, amit Megannal töltöttem, a mi saját dolgunk volt, és azt hiszem, a képernyőn is látszik a kémia". - mondta az azóta megszűnt Detailsnek 2011-ben. Fox megerősítette a színész által elmondottakat és a kapcsolatot egy 2018-as interjúban.

Megan Fox és Shia LaBeouf később elismerték, hogy egy párt alkottak a forgatások után

Fotó: AFP Julia Roberts és Matthew Perry A Jóbarátok nemrég meghalt sztárja, Matthew Perry és a világhírű színésznő a sorozat forgatásán habarodtak egymásba még a kilencvenes években. Roberts kapcsolatai általában nagy médiavisszhangot váltottak ki, és falta a férfiakat, azonban Perry esetében más volt. Nem igazán beszéltek róla, viszont nem is voltak együtt sokáig. Évekkel később Matthew Perry vallotta be a memoárjában, hogy ő vetett véget a kapcsolatnak, mert nem érezte magát elégnek az akkor karrierje csúcsán lévő, gyönyörű színésznőhöz. Julia Roberts és Matthew Perry a Jóbarátokban szerettek egymásba

Fotó: NBC Julia Robertsszel randizni már túl sok volt nekem. Folyamatosan azt éreztem, hogy biztosan szakítani fog velem - fogalmazott a színész, majd hozzátette, hogy olyan érzése volt, hogy a színésznő "nyomorog" a társaságában. Miért ne tette volna? Nem voltam elég; soha nem lehetek elég; megtört, elhajlott, szerethetetlen voltam. Így ahelyett, hogy szembenéztem volna az elkerülhetetlen gyötrelemmel, hogy elveszítem őt, szakítottam a gyönyörű és briliáns Julia Robertsszel." - írta a tragikus vallomásában Matthew Perry, aki ironikus módon Roberts 56. születésnapján halt meg, 2023. október 28-án.

