Csókolózós fotót mutatott Tóth Andi

Tóth Andi egy lapozható bejegyzésben mutatta meg az Instagramon, hogy mennyire szereti a kutyáját, rögtön az első képen szájon is csókolta.

"A legjobb barátom. A nagy, ijesztő vadállat tulajdonképpen egy terápiás kutya, képzés nélkül. Ha szomorú vagyok, azonnal észreveszi, és mindent elkövet, ami tőle telik, hogy újra mosolyt csaljon az arcomra, ha pedig boldog vagyok, velem örül. Nem ismerek olyan EMBERT, akiben több lenne az empátia, mint ebben a csodás állatban. A legjobb társ a világon. BAILEY" – írta a képekhez Tóth Andi. Nézze meg a posztját!

Tóth Andi bejegyzése a kutyájáról:

Mi van mostanság Tóth Andival?

Tóth Andit mostanában sokát vádolták azzal, hogy plasztikai műtéten esett át, így az arcát nemrég egy plasztikai sebész is elemezte, kiderült, hogy valóban plasztikáztatott-e: "Andi nagyon sokat veszített a testsúlyából, és nagyon sokat izmosodott is. Ez okozta az arcán ezt a változást. Voltak, akik orrplasztikával is megvádolták, viszont szerintem ez sem igaz, csupán a jó sminkről van szó. Amit viszont valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, az nem más, mint hogy láthatatlan fogszabályzót hord, hogy minél szebb és egységesebb legyen a fogsora" – mondta TikTok-videójában a szakértő.

A csontsoványra fogyott Tóth Andit legutóbb egy olyan bejegyzése alatt szidták az emberek, amelyben köntösben, alatta félmeztelenül volt látható. "Mi ebben a szép...?" – tette fel valaki a provokatív kérdést, mire elszabadultak az indulatok Tóth Andi bejegyzése alatt. "Egyél már egy kicsit, a jóisten áldjon meg!" – utalt valaki más az énekesnő durva fogyására, ami egy jó ideje folyton téma a követői körében, sokan aggasztónak tartják a mostani állapotát.

"Sajnos én azt látom, hogy nem vagy jól" – írta egy másik követője visszafogottabban, de egyetértve az előző véleményekkel. Viszont voltak többen is, akik kiálltak Tóth Andi mellett, de ők sem tagadták, hogy durván lefogyott az utóbbi időben. "Amennyiben jól érzi magát így, teljesen rendben van! Hiszen mindenki gyönyörű!" – írta egy kommentelő, aki igyekezett véget vetni a vitának, nem sok sikerrel. A negatív megjegyzésekre Tóth Andi akkor nem reagált, pedig korábban egy-egy videóban vagy külön bejegyzésben kiállt magáért.