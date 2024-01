A Dancing with the Stars győztes párosa sok utalgatás és gyanús jel után a múlt héten egy közös képpel és szív emojival tudatta, hogy együtt vannak. Bár egyelőre tudatosan nem akartak nyilatkozni a kapcsolatukról, megelőzte őket Tóth Gabi, aki interjút adott egy lapnak az exférje magánéletéről.

Az énekesnő azt is megemlítette, hogy ők négyen (Krausz Gábor, Tóth Gabi és a párja Papp Máté Bence, illetve Mikes Anna) nagyon jó viszonyt ápolnak, és már találkoztak is négyesben, sőt, előfordult, hogy a kislányuk is velük volt.

Ez Krausz Gábornak nem tetszett, és szintén a nyilvánosság előtt, egy interjúban kérte meg, hogy ne beszéljen az életükről a lapoknak.

"Semmiféle találkozgatások nincsenek, hacsak az nem számít annak, hogy a közös kislányunkat átadjuk egymásnak. Ilyen alkalom valóban volt, hogy mind a négyen jelen voltunk, vagyis Anna is velem volt, a volt feleségem pedig a párjával érkezett, de

KÉT UDVARIAS MONDATON KÍVÜL MÁS OTT NEM HANGZOTT EL.

Mindenkit arra szeretnék nyomatékosan kérni, hogy helyettem, rólam, velem kapcsolatban sehol és semmilyen formában ne nyilatkozzon!" - mondta, hozzátéve: "De, ha már valaki beszél... akkor József Attila szavaival élve: az igazat mondja, ne csak a valódit!"

Úgy tűnik, Tóth Gabi nem bírta ki, hogy erre ne reagáljon, és míg a hétvégét volt férje Bécsben tölti Mikes Annával, az Instagramon üzenget, az alábbi idézetek jelentek meg szombat délután az oldalán: