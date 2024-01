Molnár Gusztáv azt állítja, az életét köszönheti a szigorú elvonónak, ahonnan csontsoványra fogyva jött ki tavaly augusztusban, a kezelését is barátai fizették helyette. Azóta is folyamatosan magyarázkodik az alkoholizmusa miatt, és mindig megtalálja a módját annak, hogyan tudná magát sajnáltatni az elmúlt időszak miatt.

Az is lehetséges, hogy újra iszik, ugyanis egy szemtanú állítása szerint felismerte Molnár Gusztávot, akit karácsony másnapján a mentők szállítottak toxikológiára, de a színész azóta is mélyen hallgat erről az esetről. Azt viszont bevallotta, hogy nincs pénze, a rehabilitáció óta mások tartják el, ugyanis nem kap munkát a botrányos múltja miatt.

Most arról számolt be, hogy végre kapott egy lehetőséget a szülőhazájában, Szlovákiában, jelenleg is Kassán tartózkodik, ettől reméli, hogy hamarosan helyreállhat az anyagi helyzete is. Elmondása szerint ideiglenesen ott fog élni, lehetséges, hogy ott kezd majd új életet. Jelenleg Az ember tragédiája című előadásban kapott szerepet, amit március 14-én mutatnak be, addig is egy színészlakásban húzhatja meg magát a felkészülés és az előadások idejére.