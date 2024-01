Hosszú ideje húzódott Opitz Barbi drámája, aminek elsősorban rossz párkapcsolata volt az oka. Nemcsak rá, hanem családjára, barátaira, de a rajongóira is hatással volt a Serleg Alberttel való szerelme, ami teljesen megváltoztatta az énekesnőt, már csak árnyéka volt egykori önmagának. A legutóbbi szakításuk most véglegesnek tűnik, hosszú ideje nem látni őket együtt, hiszen Opitz Barbi nemrég kitálalt Serleg bántalmazó viselkedéséről. Az énekesnőn is szemmel látható a változás, sokan meg is jegyzik neki a közösségi oldalán.

Opitz Barbi a se veled, se nélküled kapcsolata miatt majdnem mindenkit elveszített, már családja is elfordult tőle. Opitz Barbi drámája még 2022 végén kezdődött az ünnepek alatt, amikor karácsonykor a családja kerestetni kezdte a rendőrséggel, ugyanis azt gondolták, agresszív barátja, Serleg Albert elrabolta őt. A feljelentésből rendőrségi ügy is lett, de ő és a fiú is mindent tagadtak. Még nagyon sokáig húzták a dolgot, számtalanszor szakítottak, majd újra kibékültek.

Az énekesnő édesapjával is durván összeveszett a nyilvánosság előtt, a közösségi médiában szidták egymást. Opitz Barbi egy ponton még azt is megosztotta, hogy milyen durva üzeneteket küldött neki édesapja, Tamás. Ezt követően az édesanyja sem bírta sokáig szó nélkül, ezért késsel támadt rá Serleg Albertre, akit végül megkarmolt, így ebből az esetből is rendőrségi ügy lett. Azóta úgy tűnik, kibékült a család, hiszen az énekesnő végleg szakított a fiatal fiúval, akiről utólag elárulta, hogy mennyire csúnyán bánt vele, sőt Opitz Barbi jó barátja, VV Greg is nyilvánosan üzent Serlegnek, hogy hagyja békén a lányt, hiszen már rengeteg kárt okozott neki.

Azóta is úgy tűnik, hogy az énekesnő kitart a döntése mellett és nem hajlandó újra kibékülni exével, egyre jobban érzi magát a bőrében, egyre felszabadultabban viselkedik a közösségi oldalain, talán a visszatérését készíti elő, hiszen karrierjét is elhanyagolta a kapcsolata miatt. A január is elég mozgalmas számára, több fotózáson is járt és követői szerint is teljesen kicserélték, sokkal nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tűnik - írja a Bors.