Az önkéntes véleményvezér, Nagy Alekosz már Peter Srámeknek is nekiment nagy kedvence, Zámbó Jimmy miatt, most pedig Marcellinát támadja – miután az énekesnő Kaszás Péter halála kapcsán úgy nyilatkozott, hogy "Zámbó Jimmy nagy berobbanása konkrétan Péter fantasztikusan romantikus lelkének, lírai dalainak és a Marcellina PJT hangstúdióban készült hangfelvételeknek köszönhető".

Marcellina fájlalta azt is, hogy Kaszás Péter karaktere nem kapott szerepet a Jimmyről szóló sorozatban, Alekosz viszont ezt a kérdést már az énekesnőre vetítette ki: "Kedves Marcellina! A sorozatban azért nem szerepelsz, mert amennyire én ismerem Jimmyt, szerintem nem voltál az esete. És mivel a magánéletében sem voltál jelen, így a filmbe se kerültél be. Vagy az is lehet, hogy nem jól szaxofonozol. Ezért játszik például a Bús dalban is a kiváló rézfúvós: Muck Ferenc" – üzente a Riposton keresztül.