A TV2 Nagy Ője már a karácsonyt is szingliként töltötte, a Maldív-szigetekre pedig a volt feleségével és annak új párjával repült. Annyira jól érezte magát a szigeten, hogy eldöntötte, vesz magának egy sajátot.

"A Maldív-szigetekre vagy romantikázni megy az ember, vagy a családjával. Mi most öten mentünk el együtt, és azt kell mondjam, nagyon élveztük ezt az utazást" - mesélte a korábbi Nagy Ő, aki a volt feleségével, annak új párjával és közös lányaikkal nyaralt.

Azt is elárulta, hogy különleges programokon vettek részt, fantasztikus éttermeket próbáltak ki. "Imádom a Maldív-szigeteket. Annyira nyugodt ott minden, a legszebbek a színek és ráadásul mindig nyár van. Nagyon vártam már, hogy kipróbáljam a helyi éttermeket is. Jártunk egy víz alatti, és egy, a fák lombkoronájában felépített étteremben is. Mindkettő nagyon izgalmas volt. Amikor a fák tetején voltunk, tisztára úgy éreztem magam, mintha én lennék Tarzan" - mondta.

Szeret új helyeket felfedezni

Magyarország egyik leggazdagabb embere azon is elgondolkozott már, hogy egy saját szigetet vásároljon itt magának. Mikor hidroplánnal repült a térség fölött, már ki is nézett magának egy-két ígéretesnek tűnő szigetet.