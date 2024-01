Mint írtuk, minden jel arra utal, hogy szakított Kecskés Enikő és a fiatal zenész, T. Danny, akik valójában sosem vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, de nagyjából két évig alkothattak egy párt. A Dancing with the Stars stúdiójában sem titkolóztak, hiszen a modell minden adást végig drukkolt a párjáért, de ettől függetlenül nem szólaltak meg a magánéletükről. Úgy tűnik, a modell hamarabb vigaszra lelt, mint volt barátja, most egy igazán szexi képpel is jelentkezett a közösségi oldalán.