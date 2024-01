A Dancig with the Stars győztes párosa még csak nemrég árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak a táncparketten kívül is, úgy tűnik, egyre komolyabbra fordul a kapcsolatuk, és már egyáltalán nem bujkálnak a nyilvánosság elől. A csinos táncosnő most elárulta, hogy érzi magát, miután hivatalosan is vállalták a szerelmüket Krausz Gáborral.

"Köszönöm, nagyon jól vagyok, boldog vagyok. Szuper dolgok történnek velem, azt csinálom, amit szeretek, és nagyon jó emberek vesznek körül. Szóval minden a legnagyobb rendben" - írta Mikes Anna egy kérdésre válaszolva, a bejegyzésében pedig több szív emojit használt, utalva új párjára.

Egy másik követője arra volt kíváncsi, zavarja-e őt az, hogy hirtelen a média egyik központi szereplőjévé vált itthon. Erre azt felelte, hogy bár sokszor belefut róla szóló cikkekbe, nem foglalkozik ezekkel. "Ha értéket képviselő személyek szerepelnek a médiában, úgy van annak szép oldala is. Én mindig is erre törekedtem" - írta.