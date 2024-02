Hunyadi Donatella modell, énekesnő, egyetemista. Kiszel Tünde lánya a TV2 Dancing with the Stars című műsorában hatalmas népszerűségre tett szert, annak sikerében, mint mondta, azóta is lubickol és egyáltalán nem bánta meg, hogy igent mondott a felkérésre. Legutóbbi interjújában egy családi titkot is elárult: nyolcéves volt, mikor az édesapja egy másik kapcsolatából született gyereke megkereste, vele a mai napig töretlen a viszonyuk.