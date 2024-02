A TV2 műsoraiban is látott testépítőt a múlt évben fájdalmas veszteség érte: meghalt a legnagyobb rajongója, a nagypapája.

"A felkészülésem közepe körül elvesztettem a nagypapámat, akiről pár hónappal azelőtt derült ki, hogy beteg. Azt hittük, sokkal több ideje lesz velünk, és talán még le is tudja győzni ezt a betegséget, de nem sikerült. Innen nehéz volt visszatalálni, mert akkor kicsit úgy éreztem, önzőség az embernek versenyezni, edzeni, főzőcskézni, vagy éppen a bikinijét próbálgatni a tükör előtt – fogalmazott könnyek között az Instagram-oldalán megosztott videójában.

"Azt hittem idővel majd könnyebb lesz erről beszélni, de rá kellett jönnöm, hogy könnyű sosem lesz. Szerettem volna megemlíteni a nagypapámat is (mert korábban még nehezebb volt róla beszélni), aki ameddig csak tudott legnagyobb rajongóm és támogatóm volt, aki minden egyes alkalommal megmutatta a földgömbjén, hogy éppen hova utazok versenyezni, aki mindig szívvel-lélekkel izgult értem, bárhova is vezetett az utam. Lassan két éve, hogy már csak fentről figyel minket, de nincs nap, hogy ne gondolnánk rá, és ne néznék rá a közös képeinkre. Ez a film az ő emlékére is készült, így különösen értékes számomra" - írta oldalán.