A nemünk hatással lehet az alvásunk minőségére és mennyiségére

Összességében a nők átlagosan rosszabb alvásminőségről számoltak be, és nagyobb volt náluk az álmatlanság kockázata is. A férfiaknál viszont több rizikót jelentett az alvási apnoe kialakulása.

Az alvás minősége és a cirkadián ritmus egyaránt erős hatással van az anyagcserére, míg korábbi kutatások már összefüggést mutattak ki a cirkadián ritmus zavara és az anyagcsere-betegségek, például az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázata között.

A tudósok ezért azt is vizsgálták most, hogy milyen kapcsolat van a két tényező és az anyagcsere között, és hogy ez is különbségeket mutat-e a férfiak és a nők esetében.