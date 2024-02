Népszavazással törölték el a monarchiát

Viktor Emánuelt családja körében, Genfben érte a halál - tudatta közleményében a Savoyai-ház, amely 1861 és 1946 között uralkodott Olaszországban.

Az olaszok 1946 júniusában népszavazáson határoztak arról, hogy eltörlik a monarchiát, és létrehozzák az Olasz Köztársaságot. Sokan nehezteltek a királyi családra amiatt, hogy támogatta Benito Mussolini fasiszta diktátort a második világháború előtt és alatt, illetve amiatt is, hogy tagjai 1943 őszén elmenekültek Rómából az Olaszország egy részét megszálló német katonák elől. A háború utáni olasz alkotmány kezdetben arról is rendelkezett, hogy a Savoyai-ház férfi leszármazottai nem léphetnek az Olasz Köztársaság területére. Ezt a tilalmat 2002-ben törölték el, Viktor Emánuel, illetve az ő egyetlen fia, Emánuel Filibert akkor térhetett vissza Olaszországba. Emánuel Filibert azonban azóta lemondott a trónról.

Viktor Emánuel ellen 1978-ban eljárás indult egy német fiatalember, Dirk Hamer korzikai meggyilkolásával összefüggésben, az ügyben 1991-ben felmentette egy francia bíróság, de felfüggesztett börtönbüntetést kapott illegális fegyvertartás miatt.

Hamer családja régóta vitatta az ítéletet, és a nagyközönség nemrég újból felfigyelt rá, amikor a Netflix nemrégiben készült dokumentumfilmjének, a „The King Who Never Was" újra elővette a témát.

A hercegnek további jogi problémákkal is szembe kellett néznie, amikor 2006-ban a dél-olaszországi Potenza városában zsarolás és prostitúciós részvétel vádjával letartóztatták, de később is felmentették.

Alig egy hónapig uralkodtak Olaszországban

Nápoly hercege 1971-ben feleségül vette Marina Doria svájci vízisíbajnokot és örökösnőt, akivel hosszú évekig a Genfi-tó partján álló fényűző villában éltek.

Fiatalabb éveiben az olasz Agusta helikoptergyártó cég értékesítőjeként dolgozott, és üzleti kapcsolatai révén barátságot kötött az iráni sahhal, így esküvőjét is Teheránban tartották – írja a Reuters online portálja. – Bár száműzetésben élt, 1981-ben Vittorio Emanuele-t a Propaganda 2 (P2) nevű, törvényen kívüli titkos szabadkőműves páholy több mint 900 tagjának egyikeként nevezték meg, amely csoport a 20. század végének számos olaszországi botrányának középpontjában állt.

Nagyapja, a már említett III. Viktor Emánuel király közvetlenül az 1946-os népszavazás előtt mondott le fia, Umberto javára, ami egy utolsó, hiábavaló kísérletet jelentett a monarchia megmentésére. A szombaton elhunyt Savoyai Viktor Emánuel szülei azonban csak alig több mint egy hónapig uralkodtak Olaszországban, mielőtt a család a hosszú száműzetésbe vonult volna.Savoyai Viktor Emánuelt felesége és fia, Emánuel Filiberto gyászolja. Utóbbi 2023-ban kijelentette, hogy lemond az olasz trónra való igényéről lánya javára, amikor úgy érzi, hogy Vittoria készen áll a kihívásra.

(MTI, Origó)