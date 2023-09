Az Icon of the Seas nevű tengerjáró hajó januárban fog elindulni az első útjára. A világ legnagyobb tengerjáró hajója nem csak méreteiben, de felszereltségében is különleges lesz, a fedélzetén lesz egy hatalmas vízipark, 8 városnegyed és egy vízesés is.

A Royal Caribbean's Icon of the Seas nevű hajója a világ legnagyobb tengerjáró hajója lesz, amikor 2024 januárjában kihajózik, és átveszi a címet a Cruise Line egyik másik hajójától, a Wonder of the Seas-től.

Hajó egyszerre több mint 5 ezer utas befogadására képes és olyan, mint egy utazó város. Lesz rajta 6 elképesztő csúszda, 7 medence és 9 pezsgőfürdő.

A hajó 8 teljesen különálló részre oszlik, így mindenki megtalálhatja magának azt, ahol ki tud kapcsolódni, még olyan részek is lesznek rajta, ahova csak felnőttek léphetnek be.

Már a bejelentéskor hatalmas érdeklődés volt a hajó első útja iránt, így a tulajdonosok a héten újabb elővásárlási időszakot indítanak

Forrás:DailyStar