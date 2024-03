Bocsánatos bűnnek tűnik a kilométerórák visszatekerése, szinte mindenkit futni hagynak

A carVertical autóipari adatszolgáltató cég 22 európai országban és az Egyesült Államokban végzett kutatása azt vizsgálta, hogyan kezelik a hatóságok a kilométerórákkal kapcsolatos csalásokat, és milyen jogszabályokkal igyekeznek visszaszorítani ezt a gyakorlatot.

A különböző országok eltérő módon kezelik a kilométerórák visszapörgetésével elkövetett csalásokat: van olyan ország, ahol nincs erre vonatkozó hatályos jogszabály, míg máshol, például Franciaországban akár 300 ezer eurós (118 millió forint) pénzbírsággal is sújthatják a hamisítókat. Magyarországon a csalók akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A bíróság végső döntése azonban sok tényezőtől függhet, és a csalók legtöbbször elkerülik a súlyos büntetést. Ez nemcsak Magyarországon van így, hanem más országokban is.