Naiv, szexelő fiatalok problémamentes élet utáni sóvárgása

Mindig vannak olyan kamaszoknak szóló filmek, amelyeket aztán egy nemzedék megnéz százszor is. Ilyen volt a Házibuli 1980-ban Sophie Marceau-val, vagy a Szerelem első vérig 1986-ban Beri Ari és Szilágyi Mariann főszereplésével. A tini filmeknek általában akkor van sikere az adott korosztály körében, ha önmagukat, saját életüket és problémáikat látják viszont a mozivásznon a fiatalok. Nincsen szükség bonyolult történetre, elegendő, ha szimpatikusak a szereplők, és úgy öltöznek, olyan zenét hallgatnak, úgy beszélnek, mint ők.

Az ablakomon át: Téged nézlek

Fotó: Netflix

Mindez igaz a Netflix legújabb tini trilógiájára is, amelynek első részében, Az ablakomon át című filmben egymásba szeret egy nagyon gazdag fiú és a szegény lány. A filmbéli konfliktusok jelentős részét ez adja, a köztük lévő társadalmi különbség. A fiú nem tesz mást, mint ki-be mászkál a lány ablakán, ha hívják, ha nem, ahogy a lány életét is teljesen felforgatja. A fiú erőszakosságára jellemző, hogy többször meghackeli a lány wifijét, amelynek az lesz az eredménye, hogy wifikódok révén kezd üzengetni a lány a fiúnak, amelyet a kamasz nézők felettébb szórakoztatónak találnak.

Ez a film is azt mutatja be, hogy a lányok a rosszfiúkat szeretik. Julio Pena remekül hoz is mindent, ami egy rosszfiúra jellemző, de persze az első rész lényege az, hogy kiderül, nem is olyan rossz ő, megértik a nézők a fiú motivációit, frusztrációit, megértik, hogy miért olyan, amilyen. Clara Galle pedig képes elhitetni a nézővel, hogy ő egy született naív jóság, aki nem tud szabadulni ettől a rosszfiútól, de biztos benne, hogyha megszereti, jófiúvá változik majd, ami persze a sorozat végére meg is történik nem túl hitelesen.

Fotó: Netflix

A trilógia második részében, amelynek címe, Az ablakomon át: A tengeren túl, távkapcsolatban élnek a fiatalok, ami nem működik jól, bár azért sok kellemes pillanatot töltenek együtt, a harmadik részben viszont mindketten mással élnek, de folyamatosan vágyódnak egymásra, amely vágyódásnak végül mégiscsak az lesz a vége, hogy összejönnek újra. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem bonyolult a történet, de éppen ezért működik. A fiatalok általában nem valamiféle bonyolult történetre vágynak, hanem kikapcsolódásra. Ebben a trilógiában visszaköszön minden, ami foglalkoztatja a mai kamaszokat. Egyrészt az, hogyan egyeztethető össze a szexuális élet a tanulással, és bármi mással, másrészt az, mennyire lehet őszinte az ember a kortárs csoportjával, az őt körbevevő felnőttekkel, barátaival, egyáltalán, olyan világban élünk, amelyben egy ember megmutathat bármit is önmagából, vagy mindenkinek az elvárások szerint kell viselkednie?