A bank tájékoztatása szerint az oldalon az ügyfelek nemcsak azt számíthatják ki, hogy mennyi Csok Plusz Lakáshitelre jogosultak, hanem a Csok Plusz Lakáshitel Kalkulátorral megtudhatják azt is, hogy ahhoz mekkora összegben vehetnek fel piaci lakáshitelt a Gránit Banktól. Ezt követően a két hitel kombinált igénylése a pár kattintással egyszerűen létrehozható digitális ügyfélfiókon keresztül akár otthonról is megoldható.

Otthonról igényelhető

A Csok Plusz Lakáshitel és a piaci lakáshitel együttes igényléséhez így ki sem kell mozdulni otthonról, nem szükséges sorban állni bankfiókban és nincs szükség hitelközvetítő igénybevételére sem. A hiteligénylési folyamatot egyszerű dokumentumfeltöltés segíti és az ügyfelek a folyamat minden lépésénél megkapják a szükséges szakértői segítséget telefonon, videóbankon vagy e-mailben

– hívja fel a figyelmet arra a pénzintézet.

„A Gránit Bank célja, hogy minden kedvezményes, támogatott hitelkonstrukciót azonnal elérhetővé tegyen ügyfelei számára, az átlagosnál kedvezőbb kondíciókkal és a fenntartható és kényelmes ügyintézést szolgáló digitális megoldásokkal. Ezért januártól a Csok Plusz Lakáshitellel kombinált lakáshitelekre is kiterjesztette digitális hiteligénylési folyamatát, azaz integrálta a kedvezményes Csok Plusz Lakáshitelt a piaci lakáshitel digitális igénylési folyamatába" – mondta az új innováció kapcsán Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a bank Lakossági Divíziójának vezetője.

Az 1–50 millió forint között igényelhető 2,89 százalékos kamatú Csok Plusz Lakáshitel a Gránit Banknál egyedülállóan feltételek nélküli, évi 6,80 százalékos kamattal kínált piaci lakáshitellel egészíthető ki.

Akció van a lakáshitelre is

A Csok Plusz Lakáshitel igénylése esetén a 2024.01.01-től induló akció keretében a bank nem számítja fel a folyósítási díjat és folyósításkor visszatéríti a hitelcél ingatlan értékbecslés díját. További kedvezményt jelent, hogy átvállalja a fedezeti ingatlan tulajdoni lapjainak, térképmásolatának a díját valamint visszatéríti a közjegyzői díjat 27.500 Ft-ig.

Amennyiben a Csok Plusz Lakáshitelt piaci kamatozású lakáshitellel együtt igénylik, a piaci kamatozású lakáshitelre is vonatkoznak a Csok Plusz Lakáshitelre meghirdetett kedvezményes díjak.

A mostani, innovációt és szinte egyedülállóan kedvező piaci ajánlatot egyaránt jelentő bejelentés 2024-ben az első, de egyébként a sokadik alkalom a bank újításainak sorában. Az újdonságokról az Origo tavaly is beszámolt. A 2023 őszén nívós szakmai elismerést elnyerő digitális bank ősszel például a Mastercarddal közös fejlesztést jelentett be, mely minden olyan ügyfelük számára előnyös, akik Gránit Bank bankkártyával vásárolnak. Szintén ősszel vezette be a bank a legkedvezőbb piaci árazással az azonnali devizaváltási szolgáltatását mobilbanki applikációjában. De népszerűnek bizonyult a bank társadalmilag és környezetileg hasznos célt szolgáló kezdeményezése is, melynek keretében a káryás vásárlásokkal az ügyfelek facsemeték ültetését mozdíthatták elő.