Másokat telefon eltulajdonításáért börtönbe zártak - Magyar Péter szabadlábon

Magyar Péter másfél hete egy szórakozóhelyen erőszakkal, a nyilvánvaló eltulajdonítás szándékával elvette egy vendég mobiltelefonját. A Metropol által megkérdezett jogi szakértők egybehangzóan állítják, hogy ezzel elkövette a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott rablás bűncselekményét.

Hasonló esetekben szinte kivétel nélkül több éves börtönbüntetést szabtak ki a bíróságok egy átlagemberre. A törvényi tényállás a következő a BTK. 365. paragrafusra szerint:

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot (…) alkalmaz (…), az rablás bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Azt, hogy Magyar Péter erőszakkal tulajdonította el a nagyértékű mobiltelefont, maga a politikus sem tagadta. Ráadásul az erőszak alkalmazását több szemtanú bizonyítja.

Az egybehangzó vallomások szerint Magyar nemcsak megütötte a telefon tulajdonosát, de a tulajdonát képező készüléket szintén erőszak alkalmazásával kicsavarta, kitépte a kezéből. Így tehát a büntetőtényállás minden eleme megvalósult.

A rablást erőszakkal elkövető bűnözőkkel szemben a kialakult joggyakorlat szerint többnyire a lehető legszigorúbban szoktak eljárni a magyar bíróságok. A Magyar Péter által elkövetett bűncselekmény nagyon hasonlít például egy 2016-os rabláshoz, amikor egy 19 éves tolvaj a buszon erőszakkal elvette egy 14 éves kislány mobiltelefonját, lényegében Magyar Péterhez hasonlóan kitépte a kezéből. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban, rablás vádjával 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

Szintén emlékezetes eset volt 2022-ben, amikor egy 31 éves, budapesti férfi az 1-es villamoson és a megállókban telefonokat lopott gyanútlan emberektől. A tettes Magyar Péterhez hasonlóan kitépte, kicsavarta áldozatai kezéből a mobiltelefonjukat. Őt is börtönbüntetésre ítélték.

A Metropol által megkérdezett jogi szakértők szerint az erőszak megvalósulásához nincs szükség feltétlenül tényleges fizikai erőszakra, rablás már az is, ha szimplán megfenyegetik az elrabolt tárgy tulajdonosát. Ha a fenyegetést követően egyetlen dolgot is elvesznek a sértettől, a rablás megvalósul. Ha megütik a sértettet, ha fizikai erőszakot alkalmaznak vele szemben, az már súlyosbító tényező. Márpedig Magyar Péter esetében szemtanúk állítása és saját nyilatkozatai szerint is megvalósult a fizikai erőszak, nemcsak szóbeli fenyegetésről volt szó!

Magyar Péter nemcsak megütötte a telefon tulajdonosát, de erőszakkal, a kezéből kitépve tulajdonította el a telefont. Amit egyértelműen magához vett, beletette a zsebébe és kivitte a szórakozóhelyről.

Ráadásul ezután meg is rongálta más tulajdonát, hiszen, és ezt is több szemtanú ugyancsak egybehangzóan állítja, a készüléket a Lánchíd mellett a rakpartról bedobta a Dunába.