Egyre gyorsabb ütemben terjed a koronavírus

Egyre gyorsabb ütemben terjed az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző

- jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap. Ma Hsziao-vej, a bizottság vezetője egy vasárnap megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hatóságok egyelőre csupán korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok.

Kiderült, hogy az atípusos tüdőgyulladás (SARS) vírussal ellentétben, amely egyébként szintén a koronavírus egy típusa,

a tavaly decemberben Vuhanban megjelent, új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

A január 24-étől 31-éig tartó holdújévi munka- és tanítási szünet kiváló alkalmat biztosít az emberek elkülönítésére és a különböző, fertőtlenítő intézkedésekre - mondta Ma Hsziao-vej.

Bár a legújabb klinikai tesztek eredménye szerint a vírus egyre fertőzőbbé válik, a szigorú intézkedésekkel a járvány terjedését ebben az időszakban még alacsonyabb költséggel és gyorsabb ütemben meg lehet állítani - mondta a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vezetője, aki az elkövetkező időszakra további intézkedések bevezetését jelezte előre. A szakember bejelentette azt is, hogy további ezer orvost és ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hétvégén odavezényelt, több mint 1350 fős orvosi személyzet.

A legfrissebb adatok szerint eddig 56-an haltak meg koronavírus miatt. Ők valamennyien kínai állampolgárok, csakúgy, mint a beigazolódottan megbetegedett, majd meggyógyult páciensek is. Az ő számuk pár órája 52 volt.

A betegek száma meghaladja a 2100-at. Európában is van három beteg, mind Franciaországban.

A francia kormány várhatóan még vasárnap bejelenti, hogy hazaszállítja a francia állampolgárokat az új koronavírus epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be az egészségügyi miniszter. "Amennyiben hazaszállítjuk a jelenleg Kínában tartózkodó állampolgárainkat, sajtótájékoztatón jelentjük be késő délután a szükséges intézkedéseket" - tette hozzá.

A Peugeot francia autógyár szombaton már bejelentette, hogy hazaszállítja a Vuhan körüli régióban dolgozó valamennyi munkatársát és családtagjaikat, a francia külügyminisztérium pedig pénteken jelezte, hogy a kínai hatóságokkal együttműködve autóbuszokkal segíti a fertőzés gócpontjának számító Vuhanban tartózkodó francia állampolgárokat, hogy távozhassanak onnan. A tárca szerint mintegy nyolcszáz francia állampolgár tartózkodhat még a kínai városban.Az egészségügyi miniszter megerősítette, hogy jól van az új koronavírus okozta megbetegedéssel, elkülönítve kezelt három ember Franciaországban, egy Párizsban turistáskodó kínai házaspár és egy Bordeaux-ban élő kínai származású francia férfi. Mindhárman a héten érkeztek a fertőzés gócpontjának számító kínai Vuhanból. További tíz esetet vizsgálnak még a hatóságok, de egyelőre nem bizonyosodott be, hogy az új koronavírussal fertőzött betegekről van szó.

A kínai holdújév alkalmából vasárnap Párizsban és Bordeaux-ban tartandó rendezvények elmaradnak.

A japán kormány kész sürgősen hazaszállítani minden állampolgárát a kínai Vuhanból, - jelentette be vasárnap Abe Sindzó miniszterelnök.

Egy tokiói sajtótájékoztatón a kormányfő közölte, hogy a nagy kínai iparvárosban a tudomásuk szerint jelenleg nagyjából 710 japán állampolgár tartózkodik. Ezt az adatot a kínai kormánytól kapták. "Egyeztetés után minden módon elősegítjük a kérelmezők hazatérését, beleértve repülőgép bérlését is" - mondta Abe.

A japán kormány hétvégi felmérése szerint 430 ember szeretne hazatérni a 11 milliós Vuhanból.

Magyarországon nincs beteg, de képesek azonosítani a vírust

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint nincs tudomásuk magyarországi koronavírusos betegről. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy itt kicsi az esélye a járványnak.

A szakember az M1 aktuális csatornán vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírusos megbetegedés tünetei hasonlóak az influenzához, és azért is nehéz az elkülönítése, mert Magyarországon éppen most influenzajárvány van. Elhangzott továbbá, hogy a koronavírus azonosítása laboratóriumi módszerekkel lehetséges, és ennek feltételei már megvannak Magyarországon. Influenzaszezonban előfordulnak koronavírusos megbetegedések, de ez most valami egészen új. A szakemberek vizsgálják a nemrég létrejött változatot, keresik az ellenszerét, kutatják a terjedését. Továbbá működik a megerősített járványügyi figyelőrendszer is - mondta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy

nagyon figyelni kell az alapvető higiéniai szabályokra, javasolt a minél többszöri kézmosás, és a tüsszentési etikett betartása is.

Azt is mondta, hogy a vírus csak élő sejtekben szaporodik, így például a Kínából érkező csomagok teljesen veszélytelenek.