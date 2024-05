Horrorba illő, mire keresett rá egy fiatal lány az interneten közvetlenül a meggyilkolása előtt

Kamonnan Thiamphanit - akit az Egyesült Királyságban élő barátai Angela néven ismertek - holttestére westminsteri otthonában találtak rá április 8-án. Már első ránézésre is több szúrt sebet fedeztek fel a 27 éves kínai és thaiföldi kettős állampolgárságú lány bőrén, aki ingatlanügyintézéssel foglalkozott, és körülbelül kilenc éve élt az Egyesült Királyságban. A lány eredetileg azért érkezett a szigetországba, hogy itt végezhesse el az egyetemet, de aztán ott ragadt.

A barátai szerint a meggyilkolása estéjén hirtelen távozott egy társasjáték-partiról, mondván, hogy "vészhelyzet van".

Miután két napig nem hallatott magáról, ismerősei értesítették a rendőrséget, a rendőrök behatoltak a lakásába, ahol megtalálták a holttestét. Ezt követően indították el a nyomozást a lány meggyilkolásának ügyében.

A rendőrök később elmondták, hogy április 8-án reggel 8.30-kor törtek be Kamonnan Thiamphanit otthonába, a Stanhope Place, W2-ben található hat hálószobás ingatlanba, ahol megtalálták a fiatal lány holttestét, amin több szúrt seb is volt.

Alison Foxwell nyomozó főfelügyelő a westminsteri bíróságon azt mondta, hogy máris van egy gyanúsítottjuk, de a személy nevét nem hozták nyilvánosságra. Ehhez még hozzátette, hogy a nyomozók megkérdezték a királyi ügyészséget, hogy van-e elegendő bizonyíték az adott személy kiadatásához az Egyesült Királyságon kívülről.

Angela barátja, a szingapúri Chris Zeng, aki távkapcsolatban élt a lánnyal, a Times újságírójának azt állította, hogy megnézte a lány Youtube fiókjának keresési előzményeit, és itt olyan zenékre bukkant, amiket tudomása szerint barátnője soha az életben nem hallgatott volna meg. Ezeket a dalokat valaki április 6-án hajnali 2.38-tól 7.26-ig játszottak le.

Ezek szövegei rémisztő módon késes és fegyveres erőszakról szóltak.

A férfi azt is elmondta, hogy a lány családja még a múlt héten közölte vele, hogy Angela kiadja a lakását. Már akadt is egy komoly érdeklődő, aki az Airbnb felületén keresztül vette fel a kapcsolatot a lánnyal, és állítólag magánrepülőgépen érkezett Londonba, hogy megtekintse a lakást, mielőtt valóban ki is fizeti a bérleti díjat. Angela valószínűleg ezzel a férfival találkozhatott, amikor hirtelen sietve távozott a Werewolf nevű rejtélyes gyilkossági társasjáték-partiról.