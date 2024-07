Friss hírek érkeztek a rákkal küzdő Katalin hercegnéről

Sarolta hercegnő mindent megtesz az anyukájáért, vigyáz rá, azóta, hogy megtudta, beteg

- írja a Mirror. A walesi hercegné márciusban egy rövid videóüzenetben jelentette be, hogy rákkal küzd és elvonul a nyilvánosság elől a gyógyulása ideje alatt. Most kiderült, a színfalak mögött a család apraja-nagyja lesi a háromgyerekes édesanya minden kívánságát. A szakértők szerint különösen Sarolta hercegnő az, aki mindenben segíti őt.

Ingrid Seward királyi szakértő elemezte a 9 éves lány testbeszédét a Trooping the Color esemény után, és a következőket mondta:

Azt hiszem, Sarolta valóban gondoskodik az anyukájáról.

"Nagyon édes volt, ahogy állt előtte, és mindig hátrafordult hozzá és beszélgetett vele. Csodálja az édesanyját." Seward szerint nagyon erős a kettőjük kapcsolata, akárcsak Katalin hercegnének az ő anyukájával, Carole Middletonnal. A hercegi pár másik két gyereke, György és Lajos hercegek is ott voltak az ünnepségen, mindannyian anyukájuk közelében. A család hintóval érkezett a király tiszteletére rendezett eseményre, de az eső miatt bepárásodtak az ablakok, és nem lehetett őket látni, mígnem

Katalin és Sarolta letörölték az ablakokat, hogy tudjanak integetni a rajongóknak.

Miután a hercegné abbahagyta a törlést, kislánya folytatta azt. Sarolta hercegné a kis rosszcsont Lajos herceget is figyelte, ő hajlamos a bohóckodásra a rendezvényeken, ami az egész családot megmosolyogtatja.

Volt egy csodálatos nagymamám, aki sokat foglalkozott velünk.

"Játszottunk rengeteget, kézzel készítettünk dolgokat, kertészkedtünk, főztünk. Igyekszem ezeket én is csinálni a gyerekeimmel" - mondta Katalin hercegné a Happy Mom, Happy Baby című podcastban korábban.

Károly király is rákkal küzd. A Buckingham-palota szerint a király továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban. Nyilvános elfoglaltságaihoz nemrég tért vissza, ezt pedig felesége, Kamilla királyné nem nézi jó szemel. Kamilla a Queen's Reading Room Irodalmi Fesztiválon egy íróval, Lee Childdal beszélgetett, akinek azt is elárulta, hogy van most a férje.