Vannak gondok a forgalom miatt, de messze nincs annyi feltartás, mint a szabadedzéseken. Több gyors kört is lehet teljesíteni a lágyakon, így sokan csak most mennek vissza a bokszba, a hajrá előtt. Cunoda, Ricciardo, Sargeant, Bottas és Csou áll kieső helyen hat perccel a Q1 vége előtt, de Pérez is aggódhat a kiesés miatt.