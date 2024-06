A MOB a keddi közleményében kiemelte, hogy öt kontinens 120 országának összesen 450 sportolója mérte össze tudását a magyar fővárosban a BMX freestyle park versenyszámában, falmászásban, gördeszkában és breaktáncban.

A brazil Augusto Akio a férfi gördeszkások park versenyének döntőjében a budapesti Orczy-kertben

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az esemény nézőcsúcsot hozott, a négynapos rendezvényre

összesen több mint 60 000 látogató érkezett, vasárnap teljesen megtelt a park, rövid időre többször is le kellett zárni. Budapesten ezzel nagyobb volt az érdeklődés, mint a 26 millió lakosú Sanghajban - emelte ki a MOB.

A MOB szerint sikeresen zárult a sorozat

"A budapesti világeseményt 128 országban közvetítette a televízió, a világ legnagyobb tévétársaságai és hírügynökségei jöttek Budapestre tudósítani.

A világszerte népszerű külföldi sportolók több mint százmillió embert értek el Budapestet és a versenyt dicsérő organikus közösségi média posztjaikban. Az esemény tízezer vendégéjszakával járult hozzá a budapesti turizmus sikeréhez"

- áll a közleményben.

Thomas Bach is gratulált Budapestnek a városi sportágak olimpiai selejtezőjének megrendezéséhez

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A budapesti verseny az utcai sportok ötkarikás selejtezősorozatának számító OQS második állomása volt, a sportolók a sanghaji megmérettetés után érkeztek Budapestre, ahol a kísérőprogramoknak köszönhetően végig fesztiválhangulat uralkodott. Legjobb magyarként Kempf Zoltán bejutott a BMX freestyle döntőjébe és a tizenegyedik helyet szerezte meg.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményében Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Budapestre látogató elnöke gratulált Budapestnek, szerinte nagyszerű volt a hangulat, Gyulay Zsolt pedig így fogalmazott:

Újabb nagy magyar olimpiai sikernek lehettünk tanúi, Budapest megint jelesre vizsgázott.

Azt látjuk, hogy a nemzetközi olimpiai mozgalom képes a folyamatos megújulásra, és ezt a megújulást ma az utcai sportok olimpiai térfoglalása jelenti. Ezzel eleven, szoros kapcsolatot teremtünk a digitális generációkkal, izgalmassá tesszük az olimpiai versenyeket a legfiatalabbak számára is. A világ legjobbjai versenyeztek nálunk és ez a négy nap igazi családi fesztivál is volt, amelynek keretében az utcai sportokat és sok más sportot is kipróbálhattak, gyakorolhattak kicsik és nagyok, kezdők és haladók. Aktív szurkolói élményt nyújtottunk a város szívében. Az eseménnyel a magyar sport és sportdiplomácia tovább erősödött. Nagyon köszönöm a szervezők és a megint csodálatos önkéntesek munkáját!"