Mainoo már feltűnt a Manchester United 2023-as nyári túráján is, de ott megsérült. 2023 végén sorra dőltek ki a játékosok az első csapatból, így nyílt meg előtte az út, és ő élt is a lehetőséggel. Novemberben, az Everton ellen kapott először szerepet a legjobbak között ebben a szezonban, azóta pedig 25-nél is több meccsen kapott szerepet, lőtt gólt az FA-kupában és a Premier League-ben is. Nem véletlen, hogy a BBC szakértője, a korábbi Arsenal-legenda Ian Wright már februárban arról beszélt, hogy a következő kerethirdetésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni Kobbie Mainoo-t.

Mainoo gyerekként a Cheadle and Gatley JFC csapatában kezdett focizni, mindössze öt évesen, és akkori edzője, Steve Vare már hatéves korában kiszúrta.

„Voltak tehetséges játékosaim, de ilyen fiatalon senki nem volt olyan szinten, mint ő.

Jó játékos volt és már annyi idősen próbálkozni lehetett vele, hogy milyen poszton, mennyit bír el. Egyből nyilvánvaló volt, hogy erős, gyors, jól bánik a labdával. Azt is kipróbáltuk, hogy az összes többi ügyes srác a másik csapatba állt edzésen, hogy megfelelő kihívás elé állítsuk őt. A következő lépés az volt, hogy az idősebbek ellen szerepelt. Nagyon gyors volt, labdával és anélkül is, mindenkit lehagyott. Nagyon ügyes volt, ragadt hozzá a labda, szinte lehetetlen volt elvenni tőle. Mindemellett nagyon nyitott volt, mindent meghallgatott és elfogadott, amit az edzők mondtak neki.

Minden edzés után díjat kapott a legjobb játékos, de miután mindig ő kapta, elkezdtük a legtöbbet fejlődött játékost díjazni” – mondta Vare a BBC-nek.

A szakember később a szülőknek azt tanácsolta, vigyék el a gyereket egy profi akadémiára, így került a Manchester Unitedhez, a többi pedig már történelem. Mainoo végigjárta az akadémiai ranglétrát, 11 évesen, a klub történetének egyik legfiatalabbjaként kapott ösztöndíjat, 15 évesen már az U18-as csapatban szerepelt, 2023-ban övé lett a Jimmy Murphy-díj, amit a klub legjobb fiatalja vehet át. 2022-ben pedig majdnem 70 ezer néző előtt az Old Traffordon nyert meg az ifi FA-kupát, aminek a döntőjében a szintén már a nagyok között meghatározó játékos, Alejandro Garnacho szerzett két gólt. Az első csapatban már 2023 januárjában bemutatkozott a Ligakupában, majd nem sokkal később csereként a bajnokságban is. A 2022-es világbajnokság miatti szünetben őt is elvitte a csapattal egy spanyolországi edzőtáborba, így jó ideje a holland szeme előtt volt.

Ő lehet a kulcs az angol fociválogatottban?

Mint fentebb már írtuk, Southgate-ék végül behívták az angol válogatottba a brazilok és a belgák elleni márciusi felkészülési meccsekre. Sokak szerint Kobbie Mainoo, a Manchester United játékosa lehet az, aki új szintre emeli az angol válogatottat. Kobbie Mainoo Manchester United-játékosként pedig meg kell, hogy birkózzon ezzel a teherrel és úgy tűnik, egyelőre megy is neki.

A Real Madridban tündöklő Jude Bellingham hiába a csapat sztárja, aki gólt is szerzett a Belgium elleni 2-2-es meccsen, végül Mainoo lopta el a show-t, őt választották a meccs emberének, amivel sokak szerint már be is verekedte magát a nyári Európa-bajnoki keretbe. Gary Lineker odáig merészkedett, hogy nem csak az Eb-keretbe verekedte be magát, hanem az angol csapat kezdőjébe is. Mainoo 47 passzából 42 volt sikeres, 74 percet kapott első meccsén kezdőként, korábban pedig csereként léphetett pályára a brazilok ellen.

A belgák ellen először kezdett, ő lett a meccs embere:

✨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kobbie Mainoo has been awarded with the England Player of the Match… on his first start ever. pic.twitter.com/miyr2WCc2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024

„Nagyon érett, tudja, mit kell tennie. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit láttunk, de sok van még az Európa-bajnokságig, addig pedig nagyon sok minden változhat” – mondta a meccs után Southgate, aki kitért arra is, hogy nagyon sok játékos pályázik a helyekre, de júniusig még sokan kerülhetnek jó, vagy éppen egy rossz formába és a sérülésekről sem szabad megfeledkezni.

Mainoo januárban szerezte az eső profi gólját és márciusban máris felnőtt válogatott lett. A brazilok ellen 15 percet kapott, ahol az angolok 1-0-ra kikaptak, 18 évesen és 342 naposan pedig a belgák ellen a harmadik legfiatalabb United-játékos lett Duncan Edwards és Marcus Rashford után, aki kezdhetett az angol válogatottban.

Eddig tíz tinédszer lépett pályára az angol válogatottban Manchester United-játékosként, ezzel a United a legeredményeseb anol klub ebben a tekintetben:

Duncan Edwards (1955)

Lee Sharpe (1991)

Phil Neville (1996)

Wes Brown (1999)

Wayne Rooney (2004)

Phil Jones (2011)

Luke Shaw (2014)

Marcus Rashford (2016)

Mason Greenwood (2020)

Kobbie Mainoo (2024)

A belgák ellen egy gólt előkészítő akcióban is benne volt, ő játszotta meg Bellinghamet, aki kiugratta Ivan Toney-t, akit tizenegyest érően buktattak. Az angol középpályán az Arsenalban szereplő Declan Rice végezte el a piszkos munkát, így Mainoo kicsit szabadabban szerepelhetett.

Gareth Southgate geszusa sokat elárul

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Az angol csapatban hiányposzt Mianoo-é, a visszavont középpályás szerepe, amit manapság 6-osként szokás emlegetni, Conor Gallagher és Jordan Henderson szerepe volt a közelmúltban, de ők sokkal kevésbé technikás játékosok. Kérdés, hogy egy jó félszezon után Southgate rá meri-e bízni ezt a szerepet Mainoo-ra, de a fiatal bizonyított, hogy megállja a helyét. Az angoloknak egy komoly lépést kellene tenniük, ha versenyben akarnak lenni az Eb-n a végső sikerért. A gyengébb csapatok ellen rendre jól fociznak már, de az erősebb, magasabban jegyzett csapatok ellen általában szenved Southgate alakulata.

Az, hogy Mainoo ott lehet-e az Európa-bajnokságon, még rejtély, de az biztos, hogy ha továbbra is alapembere marad a Manchester Uintednek, akkor nagy jövő vár rá. Kobbie Mainoo menedzsere, Erik ten Hag szerint fényes jövő vár a fiatal tehetségre.

"A klubok manapság vásárolni próbálják a sikert, de h nincsenek olyan játékosok a csapatban, akik egy hullámhosszon vannak, akkor nem lesz sikeres a klub. Ezért hasznosak a sajátnevelésű játékosok, mert együtt nőnek fel. Ez volt a legnagyobb előnye a '92-es korosztálynak (a Neville testvérek, Giggs, Beckham, Butt, Scholes - a szerk.) is, ami hatalmas sikereket ért el a Manchester Uniteddel. Kobbie lehet a biztosíték, hogy a Manchester United még sokáig megőrizheti a stílusát" - mondta Erik ten Hag és lehet, hogy igaza lesz, hiszen a 18 éves Kobbie Mainoo elképesztő teljesítményével akár évtizedekig meghatározhatja a manchesteriek játékát.