Marco Rose vezetőedző, Rouven Schröder sportigazgató és a főszponzor Red Bull futballfelelőse, Mario Gómez most a mallorcai szezonzáró közös lazulásukon többek között kapuskérdésben is döntöttek: a Gulácsi súlyos sérülése idején remekelő Janis Blaswichot eladják (Vandevoordt árának fele szerepel az árcéduláján), és a nagyágyúként beharangozott 22 éves Vandevoordtnak is ki kell várnia a sorát.